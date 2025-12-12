길에서 경련하며 발작…日 ‘좀비 담배’ 확산에 ‘비상’

일본에서 이른바 ‘좀비 담배’로 불리는 약물 에토미데이트(Etomidate)가 대량 밀수돼 급속히 확산, 사회적 문제가 되고 있다.

11일(현지시간) TV아사히·니혼게이자이신문 등 현지 매체에 따르면, 일본 경찰은 지난 10일 태국에서 국제 택배로 반입된 에토미데이트 2㎏ 이상을 적발하고 도쿄 하치오지시에 거주하는 59세 남성을 체포했다. 이는 약 2000만엔(한화 약 1억8800만 원) 상당으로 에토미데이트 관련 단속 중 역대 최대 규모다.

‘좀비 담배’로 불리는 에토미데이트 복용자가 거리에서 경련을 일으키는 모습. 사회관계망서비스(SNS) 캡처

당시 도쿄 세관 직원이 ‘바디로션’으로 표시된 상자를 검사하던 중 액체가 든 병을 발견했으며, 배송지는 용의자의 자택이었다. 경찰 조사에서 용의자는 혐의를 부인했으나 경찰은 폭력단과의 연계 등 조직적 밀수 가능성에 무게를 두고 수사 중이다.

에토미데이트는 해외에서 마취·진정에 쓰이는 의료용 약물로 일본에서는 승인되지 않았다. 중추신경 억제 작용으로 인해 과량 복용 시 의식 장애, 근육 경련, 착란 등 부작용이 나타나 ‘좀비 담배’라는 별칭이 붙었다. 중국에서는 이 약물에 취한 사람들이 비틀거리며 걷는 영상이 사회관계망서비스(SNS)에 퍼져 논란이 되기도 했다.

일본에서는 올해 5월 에토미데이트를 ‘지정약물’로 지정해 소지·사용·수입을 전면 금지했지만, 확산 속도는 더 빨라지고 있다. 규제 이후 처음으로 소지가 적발된 오키나와에서는 10대·20대를 중심으로 사례가 이어졌고, 일부는 흡입 후 의식이 흐려진 상태로 교통사고를 내기도 했다. 경찰청에 따르면 5월부터 10월 말까지 전국에서 총 18명이 에토미데이트 관련 혐의로 적발됐다.

SNS는 확산의 주요 통로로 꼽힌다. 현지 청년들은 인터뷰에서 “SNS에서 판매 정보를 쉽게 찾을 수 있다”고 밝혔으며, 소지 혐의로 체포된 남성은 “병당 1만5000엔에 구매했다”고 진술했다. 약물 의존 회복 단체들도 “올해 4월 이후 관련 상담이 급증했다”고 전했다.

현재 일본 당국은 해외 유입 차단에 특히 주력하고 있다. 일본 경찰청은 “에토미데이트가 전국으로 확산될 위험이 있다”며 단속 강화를 예고했다.

