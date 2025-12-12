“해외서 신약까지 구해와”…한고은, 시한부 시아버지 1년 더 살렸다

배우 한고은이 10년간 투병하다 세상을 떠난 시아버지를 회상했다. 이에 남편 신영수는 “아내가 아버지의 생명을 연장시켰다”고 말해 눈길을 끌었다.

유튜브 채널 ‘피디씨 by PDC’ 영상 캡처

11일 유튜브 채널 ‘피디씨 by PDC’에는 ‘한고은 부부, 쌍으로 우는 거 어떤데?’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 한고은은 “아무 일도 없는 일상에 감사한다”고 말했다. 그러자 신영수는 고개를 끄덕이며 “아버지가 아프셔서 연애 때부터 결혼 초반까지 매일 간병해야 했다”고 말했다.

그는 “밤마다 응급실 갈 일이 많아 회사도 제대로 다닐 수 없었다”면서 “아버지가 자다가 복수가 터지거나 구토를 했다. 두 명이 붙어도 간병이 어려웠다”고 설명했다.

유튜브 채널 ‘피디씨 by PDC’ 영상 캡처

한고은 역시 “친정엄마가 돌아가신 지 1년 만에 시아버지 건강이 갑자기 악화됐다”며 “드라마에서처럼 3개월 시한부 선고를 받았다”고 말했다. 그는 “받아들일 마음의 준비가 안 돼서, ‘하느님, 지금 아버지가 돌아가시면 내 멘탈이 무너질 것 같다. 지금 데려가지 말아달라’고 기도했다”며 “그렇게 1년을 더 버텨주셨다”고 눈시울을 붉혔다.

그는 “시아버지를 돌본 1년이 너무 힘들었지만, 그 반복된 시간들로 인한 이별 연습 덕분에 버틸 수 있었다”고 말했다.

신영수는 “(한고은이) 국내에 없는 신약을 해외에서 찾아와 치료에 도움을 줬다. 병원비 정리 등 모든 걸 정확하게 정리해줬다”고 밝혔다. 또 “아내와 교대로 새벽마다 아버지를 모시러 가는 일을 4~5개월 동안 매일 했다”고 덧붙이며 한고은에게 고마운 마음을 전했다.

유튜브 채널 ‘피디씨 by PDC’ 영상 캡처

한고은은 2015년 4살 연하의 비연예인 신영수와 결혼했다. 이후 신영수는 2021년 한 방송에서 “당시 대소변을 스스로 처리할 수 없었던 아버지를 아내와 내가 교대로 돌봤다”고 밝힌 바 있다.

