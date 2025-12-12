드라마 ‘정년이’, 방미통위 올해 최고의 프로그램 ‘대상’

방송미디어통신위원회는 12일 서울 중구 롯데호텔에서 ‘2025 방송미디어통신위원회 방송대상’ 시상식을 열고 CJ ENM의 드라마 ‘정년이’에 대상을 수여했다.

올해로 17주년을 맞은 방미통위 방송대상은 한 해 동안 국내에서 제작·방송된 우수한 프로그램과 방송문화 발전에 기여한 개인 및 단체를 선정해 시상하는 행사다. 올해는 지난해 제작·방송된 작품 183편이 응모했으며, 예심과 본심을 거쳐 ‘정년이’ 등 15편이 최종 수상작으로 선정됐다.

‘정년이’는 인기 웹툰을 원작으로 근대 한국의 전통문화인 여성국극을 현대적 감각으로 재해석한 작품이다. 최고의 국극 배우에 도전하는 소리천재 ‘정년이’(김태리 분)를 중심으로 경쟁과 연대, 성장 서사를 풀어내며 시청자들의 폭넓은 공감을 얻었다는 평가다.

최우수상은 KBS 다큐멘터리 ‘빙하’가 차지했다. 45억년 지구 역사와 함께해온 빙하를 과학·생태·시사적 관점에서 다각도로 조명해 기후변화 인식 확산에 기여했다는 평을 받았다.

우수상은 ‘SBS 스페셜 - 학전 그리고 뒷것 김민기’ 등 9개 작품이 받았다.

특별상으로는 공로상에 26년 동안 MBC라디오 ‘여성시대’를 진행한 가수 양희은씨가, 희망나눔상에 KBS 창원총국의 다큐멘터리 ‘수심청 프로젝트’가, 제작역량 우수상에 골프 전문채널 SBS미디어넷의 ‘SBS GOLF’와 바둑 전문채널인 한국바둑방송의 ‘K바둑’이 각각 이름을 올렸다.

