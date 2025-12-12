결혼했다고 바로 아이는 아니다…신혼부부 절반 ‘무자녀’

초혼 신혼부부의 평균 자녀 수는 0.61명으로 감소세가 이어지고 있다. 연합뉴스

결혼이 곧 출산을 의미하던 시대는 저물었고, 신혼부부 절반 가까이가 아이 없이 살고 있다는 사실이 통계로 확인됐다.

12일 국가데이터처(옛 통계청)가 발표한 ‘2024년 신혼부부 통계 결과’에 따르면 초혼 신혼부부 중 무자녀 비중은 48.8%로 집계됐다. 10년 전보다 약 10%포인트 높아졌다. 신혼부부에게 출산은 더 이상 ‘당연한 다음 단계’가 아닌 선택지가 된 셈이다.

특히 맞벌이 신혼부부의 경우 절반 이상(50.9%)이 아이 없이 살고 있었다. 외벌이 부부는 자녀가 있는 비중이 55.2%로 상대적으로 높았다. 맞벌이가 보편이 될수록 출산 시점은 뒤로 밀리는 구조가 고착화되고 있다는 분석이다.

지난해 초혼 신혼부부의 맞벌이 비중은 59.7%로, 2015년 이후 꾸준히 상승했다. 혼인 1년 차 맞벌이 비중은 64.2%로 가장 높았고, 혼인 연차가 늘수록 낮아졌다.

출산 역시 혼인 초기보다는 시간이 지난 뒤 이뤄지는 경우가 많았다. 혼인 1년 차와 2년 차는 무자녀 비중이 더 높았으나, 3년 차부터 유자녀 비중이 무자녀를 앞섰다. 평균 자녀 수는 0.61명으로 감소세가 이어지고 있다.

신혼부부의 54.2%는 수도권에 거주했다. 경기(30.3%), 서울(17.5%), 인천(6.4%) 순이었다. 주택을 소유한 신혼부부 비중은 42.7%로, 절반에 못 미쳤다.

혼인 1년 차의 주택 소유 비중은 35.8%에 그쳤고, 혼인 5년 차가 돼서야 절반을 넘겼다. 결혼과 동시에 내 집을 마련하는 경우는 여전히 드물었다.

초혼 신혼부부의 평균 연소득은 7629만원으로 전년보다 5.0% 증가했다. 맞벌이 부부는 평균 9388만원, 외벌이는 5526만원이었다.

다만 신혼부부의 86.9%는 대출을 보유하고 있었다. 대출잔액 중앙값은 1억7900만원으로 전년보다 늘었다. 주택을 보유한 신혼부부의 대출 규모는 무주택 부부보다 1.6배 높았다.

