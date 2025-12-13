김천시 증산면~성주군 가천면 미개설 지방도 903호 개통

경북 성주군 가천면과 김천시 증산면을 잇는 지방도 903호선이 개통한다.

경북도는 12일 성주군 가천면 신계리 증산가천터널 입구에서 지방도 903호선 증산~가천 간 도로 개통식을 개최했다.

증산~가천 간 도로는 연장 4.5㎞ 규모로 560억원을 투입했다. 2018년 12월 착공 후 7년 만인 13일 정식 개통한다.

해당 구간은 지방도 903호선의 마지막 미개설 구간이었다. 그동안 같은 거리를 이동하려면 35㎞를 우회해 40분가량 소요됐다. 이번 도로 개통으로 이동 시간은 6분으로 단축돼 전보다 35분을 아낄 수 있다.

도는 증산~가천 간 도로 뿐만 아니라 김천과 성주지역에 가목재터널 건설공사 등 7개 사업에 사업비 2222억원을 투입한다. 여기에 지역 경기 활성화를 위해 지역 인력과 자재, 장비 등을 먼저 사용한다는 계획을 세웠다.

배용수 도 건설도시국장은 “증산~가천 간 도로 개통은 사회간접자본의 투자가 지역단절 해소를 가져다주는 좋은 사례가 될 것”이라며 “행락철 인근 교통 지·정체로 인한 주민불편 경감은 물론 성주호·포천계곡 등 천혜의 관광지에 접근성이 더 높아져 지역 경제 활성화를 기대한다”고 말했다.

