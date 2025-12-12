산업부·코트라 日 항만·물류 투자유치 총력

산업통상부와 대한무역투자진흥공사(코트라)는 지난 10일부터 사흘간 일본 후쿠오카에서 항만·물류 분야 투자유치를 위한 설명회를 개최했다고 12일 밝혔다.

이번 행사는 일본의 항만·물류 분야 잠재 투자가를 대상으로 한국의 투자 매력과 경제자유구역을 소개하고, 외국인 투자 활동을 지원하기 위해 마련됐다.

후쿠오카 및 규슈 지역은 한국과 가까운 일본 서부 지역의 물류 관문이라는 특성을 가져 양국 간 해운물류가 집중되는 곳이다. 물류 인프라와 연계한 로봇, 자동화 산업도 발달해 있다.

이번 행사는 산업부, 코트라, 인천·부산진해·경기 경제자유구청(경자청) 일본 대표 항만·물류 기업인 일본통운, 미쓰이소꼬, 고쿠라 운송 등 100여 명이 함께했다.

경제자유구역은 외국인 투자기업의 경영환경과 생활여건 개선 및 규제 완화를 통해 외국인투자를 유치하기 위한 특별 경제구역. 현재 인천, 부산진해, 광양만권, 경기, 대구경북, 충북, 강원, 광주 울산 등 총 9개 경제자유구역이 조성·운영 중이다.

제경희 산업부 경제자유구역기획단장은 “이번 행사는 일본의 주요 항만·물류기업 100여 개사를 초청해 경자청들이 일본기업과 협력을 모색하는 자리”라며, “경자청별 산업·지역별 특화 프로젝트를 소개하고, 일본기업들과 맞춤형 상담을 통해 양국 간 항만·물류 분야 협력을 확대하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

코트라·산업부·경자청은 함께 비수도권 지역 투자유치 확대를 위해 국내외에서 경제자유구역 투자환경 홍보 및 투자설명회를 이어가고 있다. 지난 5월 영국과 독일에서 설명회를 진행했으며, 9월에는 국내에서 9개 경자청과 공동으로 행사를 열어 외교사절·상의·잠재투자가 등 107개 기관을 대상으로 투자환경을 소개했다.

