김포도시공사, 한강시네폴리스 용도 변경…공공성 강화

김포도시공사가 한강시네폴리스 조성 프로젝트의 공공성 강화를 꾀한다. 공사는 이번 사업의 일반산업단지계획 변경(중대한 변경)과 관련해 보완요청 사항을 반영해 경기도에 접수 및 공고 뒤 고촌읍 행정복지센터에서 주민설명회를 개최할 계획이라고 13일 밝혔다.

향후 새롭게 마련되는 약 5만7000㎡ 규모의 문화공원은 시에 기부채납된다. 용도 변경으로 인해 발생되는 추가 이익 대부분을 재투자해 공공기여 및 산업시설용지 분양가 인하 등에 사용할 예정이라고 공사는 설명했다.

공사는 최근 일부에서 제기된 ‘특혜성 시비 논란’ 기사와 관련해 기관 신뢰·명예가 훼손됐다고 판단, 손해배상 등 법적 대응을 예고했다. 공사 측은 PFV 관리에 대해 “감사원 감사 결과에 따라 2024년 초 PFV 이사회 의결과 내부보고 절차를 거쳐 A사를 상대로 민사소송을 제기해 현재 법적 절차가 정상적으로 진행 중”이라고 말했다.

이어 “259억원 회수 여부는 법원 판단에 근거해 확정되는 사안이라 공사가 임의로 시점을 조정할 수 없다”면서 “감사 지적만으로 PFV 출자자를 임의로 배제할 수 있는 법적 근거는 없으며, 재발 방지에 노력하고 있다”고 덧붙였다.

또 실시계획 변경이 주민의 저가 보상 불만과 분양가 인상 논란으로 이어졌다는 보도에 “토지 보상은 관계 법령에 따라 적법하게 산정됐으며 특정 이해관계인에게 불리하게 작용할 수 없는 구조로 실시계획 변경 여부와 무관하다”고 부연했다.

공사는 “시민의 이익을 최우선 가치로 두고 투명하고 책임 있게 추진 중”이라고 강조했다. 한강시네폴리스는 고용 창출, 기반시설 확충, 정주환경 개선 등 지역의 중장기적 발전을 목표로 한 공공사업이다.

