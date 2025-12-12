이부진 장남, 서울대 경제학부 합격…삼촌 이재용 후배 될까?

이부진 호텔신라 사장의 장남이 서울대 수시모집에 합격했다.

이부진 호텔신라 사장. 뉴시스

11일 휘문고등학교와 서울대학교 등에 따르면 임군은 이날 발표된 서울대 2026학년도 수시모집 전형 합격자 명단에 이름을 올렸다. 임군이 최종 등록을 마칠 경우 서울대 경제학부 26학번으로 입학하게 된다. 합격자 등록 기간은 이달 15∼17일이다.

앞서 임군은 2026학년도 대학수학능력시험에서 매우 우수한 성적을 거둔 것으로 전해지며 화제가 되기도 했다.

임군은 서울 강남구 휘문중·휘문고를 졸업했다. 중·고교 시절 내내 문과 전교 최상위권을 유지했고 수학 성적이 뛰어났다고 한다.

이 사장은 아들의 교육을 위해 2018년 주소지를 서울 용산구 이태원동에서 강남구 대치동으로 옮긴 바 있다. 최근에는 다시 삼성가가 모여 사는 이태원으로 주소지를 옮겼다.

임군이 내년 서울대 26학번으로 입학하면 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장의 후배가 된다. 이 회장은 서울대 동양사학과 87학번이다.

