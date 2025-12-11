포항시의회 이다영 의원, '자살 예방 정책 공로 인정' 국회자살예방대상 수상 영예

포항시의회 국민의힘 소속 이다영 의원은 11일 국회 의원회관 대회의실에서 열린 '제7회 국회자살예방대상' 시상식에서 '국회자살예방포럼상' (우수 지방의회 부문)을 수상하는 영예를 안았다고 밝혔다.

이 의원은 평소 자살 예방을 위한 헌신적인 활동 및 지방 의회 차원의 제도적 기반 마련에 기여한 공로를 인정받았다.

왼쪽부터 수상자인 이다영 포항시의원, 소병훈 국회의원, 김선민 국회의원, 서미화 국회의원, 김예지 국회의원. 이다영 의원 제공

이 상은 우리나라와 지역의 자살 예방을 위해 활동하는 국회의원 연구모임인 국회자살예방포럼이 주최하고 (사)안전생활실천시민연합과 생명보험사회공헌위원회가 주관하고 있다.

국회자살예방포럼은 정당과 이념을 초월해 자살 예방에 힘쓰는 국회의원들의 연구 모임으로, 매년 시상식을 열고 자살 예방을 위해 헌신하는 개인과 단체의 우수한 공적을 대외적으로 알리고 있다.

특히 지방의회 부문 수상자는 지역 사회의 소중한 생명을 보호하고 생명 존중 문화 조성에 이바지할 수 있는 실질적인 정책 마련과 제도 개선에 크게 기여했다는 점에서 높은 평가를 받고 있다.

이다영 의원은 포항시민의 생명 존중 환경 조성을 위한 의정 활동에서 큰 성과를 보여 이번 수상 명단에 이름을 올렸다.

시상식은 국회 의원회관 대회의실에서 열렸으며, 수상자와 포럼 회원, 정부기관 및 민간단체 관계자 등 약 400여 명이 참석했다.

이다영 의원은 "뜻깊은 상을 받게 돼 감사한 마음과 함께 어깨가 무겁다"며, "앞으로도 시민들의 절실한 마음에 귀 기울이고 체계적이고 내실 있는 자살 예방 정책이 포항에서 발전해 나갈 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 수상 소감을 밝혔다.

