“직원 자부심이 경쟁력”…선양소주, 일·생활 균형 우수기업 2회 수상

충청 주류기업 선양소주가 노동자 삶의 질과 기업 생산성을 높인 모범기업으로 선정됐다. 2019년에 이어 두 번째 수상이다.
선양소주는 정부의 ‘2025 대한민국 일·생활 균형 우수기업’에 뽑혔다고 11일 밝혔다.
고용노동부와 산업통상부, 중소벤처기업부는 근무 혁신으로 노동자 삶의 질과 기업 생산성을 높인 모범 기업을 공동 선정하고 있다.
선양소주 수상은 2019년에 이어 두 번째로 ‘사람과 사람 사이’라는 경영 철학을 기업 문화에 접목해 임직원들의 신체적·정신적 건강 관리에 힘써온 점을 인정받았다.
선양소주는 유연근무제 정착, 연차휴가 촉진 및 휴가 장려, 가정의 날 및 워라밸 데이 운영, 육아 지원제도 확대 등 일·가정이 양립할 수 있는 복지 시스템을 갖춰 높은 점수를 받았다.
또 ‘마라톤 완주·기록 수당’과 ‘면 수습 마라톤’ 제도를 시행하면서 건강한 사내문화를 장려한 점도 좋은 평가를 받았다. ‘마라톤 완주·기록 수당’은 대회에 참가해 정해진 기록 내에 완주하면 1㎞당 1만∼2만원씩 수당을 지급하는 제도다.
선양소주는 계족산 황톳길 조성, 선양 맨몸 마라톤, 뻔뻔(funfun)한 클래식 등 지역사회 환원사업도 펼치고 있다.
김규식 선양소주 사장은 “회사 업무 외에 지역사회 상생활동 등에서 직원들이 갖는 자부심이 애사심으로 연결되며 노사가 시너지를 내고 있다”며 “앞으로도 직원들이 회사와 가정에서 모두 만족을 느낄 수 있도록 실효성 있는 복지 제도를 발굴해 지역 사회에 모범이 되는 기업 문화를 만들어 나가겠다”고 말했다.
