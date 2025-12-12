칠성사이다 제로 740 스트리트 캠페인, ‘대한민국 디지털 광고대상’ 은상

롯데칠성음료는 전날 한국디지털광고협회가 주관한 ‘2025 대한민국 디지털 광고대상’에서 ‘칠성사이다 제로 740 스트리트(Street)’ 캠페인으로 위기평판관리부문 은상을 수상했다고 12일 밝혔다.

칠성사이다 제로 740 스트리트(Street) 캠페인. 롯데칠성음료 제공

‘대한민국 디지털 광고대상’은 한국디지털광고협회가 주관하고 문화체육관광부가 후원하는 국내 최대 규모의 디지털 광고 시상식이다. 매년 혁신적이고 창의적인 디지털 마케팅 사례를 발굴해 시상하고 있다.

칠성사이다 제로 740 스트리트 캠페인은 ‘젤로 맛있는 맛집 거리’라는 콘셉트로 칠성(7), 사이다(4), 제로(0) 각 단어 앞 글자를 딴 숫자를 의미하며 칠성사이다 제로의 특색을 거리 곳곳에 녹여 구성됐다.

롯데칠성음료가 지난 4월부터 진행한 해당 캠페인은 서울 성수의 ‘연무장길’, 잠실의 ‘송리단길’ 두 곳에서 유명 맛집 총 17곳과 협업해 칠성사이다 제로와 함께 즐기는 젤로 맛있는 맛집 거리를 알렸다. 맛집을 넘어 거리 전체로 브랜드 경험의 장을 확장해 두 달간 약 10만여 명이 방문하며 소비자들에게 높은 만족도를 제공했다.

이번 캠페인은 2030세대가 주도하는 제로 열풍 속에서 거리의 맛집을 활용한 푸드 페어링을 통해 ‘맛집 거리에 가면 칠성사이다 제로가 있다’는 인식 전환의 시도와 잠재 고객과의 접점을 넓히고 브랜드 호감도와 신뢰도를 효과적으로 전달했던 부분이 호평을 받았다.

이번 수상은 롯데칠성음료가 지난 11월 한국광고PR실학회가 주관하는 ‘2025 올해의 광고PR상’에서 동상 수상과 이달 초 한국PR학회에서 주관하는 ‘2025 한국PR학회 커뮤니케이션 Awards’에서 공동체 상생부문 수상에 이은 세 번째 수상이다.

롯데칠성음료 관계자는 “이번 수상은 롯데칠성음료가 브랜드 경험 기반의 커뮤니케이션 역량을 다시 한번 인정받게 돼 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 소비자에게 브랜드 가치를 일관되게 전달하고, 몸소 체험할 수 있는 다양한 콘텐츠를 선보일 수 있게 끊임없이 노력해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지