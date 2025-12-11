윤호중 행안장관, 체코 총리와 협력 논의…“전략적 동반자 관계 강화”

윤호중 행정안전부 장관이 체코에서 안드레이 바비시 신임 총리 등 고위급 면담을 갖고 양국의 교류·협력 강화 방안을 논의했다. 체코 측은 이재명정부의 인공지능(AI) 대전환을 비롯한 정부 혁신, 두코바니 원자력발전소 사업 관련 협력, 관광 등 인적 교류 확대를 희망했다.

행안부는 11일 윤 장관이 단장인 공공행정협력단이 8∼10일(현지시간) 체코 방문을 성공리에 마쳤다고 밝혔다.

윤호중 행정안전부 장관이 지난 12월9일(현지시간) 체코 프라하에서 안드레이 바비시 체코 총리와 기념 촬영을 하고 있다. 행정안전부 제공

윤 장관의 체코 방문은 양국의 전략적 동반자 관계를 한층 강화하는 계기가 됐다고 행안부는 강조했다.

윤 장관은 9일 체코 하원에서 당일 취임한 바비시 총리와 카렐 하블리첵 부총리 겸 산업부 장관 지명자를 잇따라 만났다. 바비시 총리는 이 자리에서 “(한국의) AI 분야에서 시민들을 위한 실질적 성과에 많은 관심이 있다”면서 한국의 AI 대전환, 보건·의료 분야 공공 데이터 연계·활용 등 공공 혁신을 주목했다.

하블리첵 부총리는 테믈린 신규 원전 3·4호기와 리튬 광산 개발 사업에 한국 기업이 참여해 줄 것을 기대했다. 윤 장관은 하블리첵 부총리와 사이버 안보, AI 대전환에 대한 의견을 나누며 적극적인 협력에 뜻을 모았다.

윤 장관은 10일엔 체코 상원에서 밀로쉬 비스트르칠 상원의장과 즈비네크 린하르트 공공행정위원장을 만났다. 윤 장관은 비스트르칠 상원의장과 면담에서 한국수력원자력의 두코바니 원전 건설 사업 수주에 따른 양국 교류 활성화 등에 인식을 같이했다. 윤 장관은 또 두코바니 원전의 원활한 건설을 위한 교통 인프라 지원, 건설 인력의 비자 발급 소요 기간 단축 등 협조를 당부했다.

공공행정협력단은 9일엔 ‘AI·디지털 시대의 문제 해결력 있는 유능한 정부’를 주제로 ‘한-체코 공공 행정 전문가 라운드 테이블(원탁회의)’을 개최했다. 양국 공무원과 전문가 20여명이 공공 AI 도입, 행정 혁신, 재난·안전 역량 강화를 위한 심도 있는 논의를 진행했다.

윤 장관은 “체코 방문은 양국의 전략적 동반자 관계가 한층 심화될 수 있게 경제·외교적 협력을 더 확대하는 계기가 됐다”며 “AI 정부 등에 대한 실질적 협력을 지속해 나가겠다”고 말했다.

윤 장관을 필두로 한 협력단은 11∼12일엔 불가리아를 방문한다.

