전주 등 초등교 통학로 ‘미세먼지’ 최대 3배…공기질 개선 시급

전북 전주·익산·군산 지역 초등학교 통학로 미세먼지가 대기측정소보다 최대 3배 많아 어린이들의 건강 보호를 위한 공기질 개선 등 대책 마련이 필요한 것으로 나타났다.

11일 전북도 보건환경연구원에 따르면 전주·군산·익산 지역 초등학교 통학로 3곳을 조사한 결과 도로재날림먼지와 일산화탄소(CO), 휘발성유기화합물(VOCs)은 비교적 낮은 수준을 보였으나, 미세먼지(PM-10)와 초미세먼지(PM-2.5)는 모든 지점에서 측정소보다 매우 높게 나타났다. 미세먼지는 최대 3배, 초미세먼지는 최대 2배 높은 농도를 기록했다. 특히 지난 11월 한 지점의 초미세먼지는 측정소 33㎍/㎥ 대비 통학로에서 55㎍/㎥로 확인돼 ‘나쁨’ 수준에 이르렀다.

또한 차량 배출 오염물질인 질소산화물(NOx)은 오전 7시50분부터 8시30분 사이에 집중적으로 증가하며 측정소 대비 3~10배(0.04~0.10ppm) 높은 농도를 보였다. 연구원은 NOx가 독성물질이자 미세먼지 생성 전구물질이라는 점을 강조하며 별도 관리의 필요성을 제기했다.

이번 대기질 조사는 3개 도시 통학 차량 통행이 많은 초등학교 3곳을 대상으로 등교 시간대인 오전 7~9시에 이뤄졌다. 미세먼지, 초미세먼지, 일산화탄소, 질소산화물, 휘발성유기화합물, 도로재날림먼지 등 6개 오염 항목을 측정해 인근 공공 측정소 자료와 비교·분석했다.

연구원은 이번 조사 내용을 시군·교육 당국과 공유해 통학로 공기질 개선을 위한 방안을 마련하는 데 기초 자료로 활용토록 했다. 특히 통학로 인근 방진필터 설치와 친환경 차량 보급 확대, 등·하교 시간대 집중되는 승하차 차량의 이격·분산 유도 등 대책이 필요하다고 제안했다. 각 학교에는 등·하교 시 어린이 마스크 착용 생활화 등 건강 보호 교육을 강화해 줄 것을 권고했다.

전북도 관계자는 “겉보기엔 맑아도 통학로 대기질이 어린이에게 안전하지 않을 수 있다는 점이 확인됐다”며 “민감 계층 보호를 위한 과학적 조사와 실효성 있는 정책 마련에 힘쓸 것”이라고 말했다.

