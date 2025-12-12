부산 원도심에 새숨… “도시 기능 회복”

부산시가 급격한 도시 변화로 심화하고 있는 원도심권의 주거·교통·상권침체 등 다양한 도시문제에 선제적으로 대응하기 위해 원도심 지역의 기능을 회복시켜 주민 삶의 질을 높일 계획이다.



부산시는 원도심 지역의 도시 경쟁력을 강화하기 위해 통근·통학·여가·업무·공공서비스 등 시민의 일상적인 생활 활동을 위한 ‘지역맞춤형 생활권계획’을 수립한다고 11일 밝혔다. 시에 따르면 원도심 지역은 인구 유출과 빈집 증가, 기반시설 부족 등으로 인한 도시 활력 저하와 지역 간 격차 심화 문제를 겪고 있다. 단편적인 접근으로는 근본적인 해결에 한계가 있다고 판단해 지역 주민들의 실제 일상생활 영역(생활권)을 기반으로 하는 지역 맞춤형 대응 전략계획을 만들어 원도심권의 문제 해결 방안을 찾는다는 전략이다.

계획 수립 대상지역은 중·서·동·영도·부산진·남구 일원으로, 2040 부산도시계획상 ‘중생활권’에 해당한다. 시가 수립한 2040 부산도시기본계획은 서·중·동부산권을 ‘대생활권’으로, 강서·강동·동래·원도심·기장·해운대권을 ‘중생활권’으로 구분하고 있다.



시는 지난달 생활권계획 수립 용역에 착수해 이달부터 기초조사 등 생활권 단위 실태조사·분석을 시작으로, 본격적으로 계획을 수립해 원도심 지역의 특성에 맞는 전략을 도출한다. 특히 원도심의 지역 특성과 인구 규모 등을 세부적으로 분석해 효율적인 도시공간 관리와 예측·지속 가능한 도시성장 및 지역 활성화를 위한 방안을 마련할 계획이다.



이를 통해 주민이 일상 생활권에서 체감하고 만족할 수 있는 지역별 맞춤형 세부 전략을 수립할 예정이다. 주요 계획 수립 내용은 △고지대 기반시설 정비·확충 △고도지구 완화 고려 주거환경 개선 △북항재개발, 철도시설 재배치 등 지역 활성화 △연안자원의 체계적 관리 △해양문화자원을 활용한 신산업 등 지역 특화 전략 구축 △국제금융·업무·무역 거점지역 육성 등에 관한 지역 발전 전략이다.



시는 원도심 생활권계획 수립에 지역 청년세대와 주민 및 자치구와 적극적으로 소통하고, 지역 주민의 생활 방식과 실제 요구를 반영한 정책을 고도화해 15분 도시 조성·확산 전략을 마련할 방침이다. 내년 상반기부터 주민 의견을 반영해 지역 맞춤형 미래상과 발전 방향을 도출하는 시민 주도의 상향식 계획을 수립한다. 또 생활권별 구체화된 발전 전략과 관리 방안을 수립해 공청회 등의 절차를 거쳐 계획을 확정하고 주민참여단을 구성해 청년세대와 다양하게 소통하는 등 지역을 가장 잘 아는 주민의 생생한 목소리를 계획에 반영할 예정이다.

