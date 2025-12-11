“새로운 미래 교육 이끌겠다”… 김상동 전 경북대 총장, 경북교육감 출마 선언

김상동 전 경북대 총장이 내년 지방선거에서 경북교육감 선거 출마를 공식 선언했다.

김 전 총장은 11일 경북교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “경북교육의 새로운 미래를 열기 위해 교육감 선거에 나선다”며 “경북대 총장과 경북도립대 총장, 경북인재평생교육재단 대표이사로서 쌓아온 교육행정 경험과 리더십으로 경북교육을 새로운 시대로 이끌겠다”고 말했다.

김 전 총장은 크게 다섯 핵심 공약을 제시했다. 공교육 레벨업과 미래형 학생 중심 교육, 지역과 함께하는 협력교육 중심 평생교육, 교사가 존중받는 학교와 투명한 교육행정, 올바른 인성교육 강화, 미래 교육 기반 구축을 위한 학제·입시제도 혁신이 대표적이다.

그는 “불필요한 행정 부담을 줄이고 교사가 수업과 연구에 전념할 수 있는 환경을 만들겠다”며 연구 안식제 도입과 투명한 승진체계, 학급당 학생 수 적정화, 담임교사 교과 수업 경감 등을 약속했다. 여기에 고교학점제에 부합하는 대학입시제도 개선과 학제 개편 논의, 학교폭력 및 악성민원으로부터 학교를 보호하기 위한 법·제도 개선 추진 등을 언급했다.

김 전 총장은 다른 출마 예상자와의 단일화에 대해선 “언제나 열린 마음으로 대화하고 협력할 준비가 돼 있다”며 “보수 진영의 분열이 아니라 경북교육을 살리기 위한 책임 있는 단일화 논의라면 그 어떤 제안에도 성실하게 응하겠다”고 했다.

