“흡연 다음으로 영향력”…‘이것’ 부족하면 수명 깎인다

잠을 충분히 자지 못하는 생활이 실제 수명과 밀접하게 연결돼 있다는 대규모 연구 결과가 나왔다.

최근 미국 오리건 보건과학대학교(OHSU) 연구진은 미국 전역 3141개 카운티의 하루 평균 수면 시간과 기대수명을 비교 분석한 결과를 국제 학술지 ‘SLEEP Advances’에 실린 논문을 통해 공개했다.

픽사베이

연구 결과 하루 7시간 미만으로 자는 인구 비율이 높을수록 해당 지역의 기대수명이 일관되게 낮게 나타났다고 밝혔다. 이 패턴은 최고 수준의 의료 서비스를 제공하는 도시 지역부터 의료 접근성이 떨어지는 농촌 지역까지 거의 모든 곳에서 동일하게 관찰됐다.

연구진은 질병통제예방센터(CDC)가 2019년부터 2025년까지 매년 수집한 수면·건강 설문 자료와 각 지역 평균 수명 데이터를 함께 분석했다. 그 결과 수면 부족은 흡연을 제외한 어떤 생활 요인보다도 강하게 수명과 연관된 것으로 나타났다. 식습관, 운동, 비만, 외로움 등 여러 위험 요인을 통제한 후에도 수면의 영향력은 줄어들지 않았다. 비만과 당뇨병을 추가해 다시 분석한 결과, 흡연·비만보다는 낮았지만 여전히 중요한 사망 위험 요인으로 분류됐다.

논문의 책임저자 앤드류 맥힐 OHSU 교수는 “수면이 건강에 중요하다는 사실은 알고 있었지만, 기대수명과 이 정도로 연관성이 높을 줄은 몰랐다”며 “가능하면 매일 7~9시간의 수면을 확보하는 게 장수와 건강 유지에 매우 중요하다”고 강조했다.

한편 우리나라는 OECD 국가 중에서도 대표적인 ‘잠 부족 국가’로 꼽힌다. 대한수면연구학회 조사에 따르면 2024년 한국인의 하루 평균 수면 시간은 6시간 58분으로 OECD 평균보다 약 18% 짧다.

