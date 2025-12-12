‘아도르(LADOR)’, 브랜드 모델 방탄소년단(BTS) 지민 발탁

사진=㈜제이피프로페셔널 ‘아도르(LADOR)’ 제공

㈜제이피프로페셔널의 퍼스널 케어 전문 브랜드 아도르(LADOR)가 그룹 방탄소년단(BTS) 지민과 함께 ‘퍼퓸 헤어 오일’ 광고 캠페인 활동에 본격적으로 나선다.

아도르는 지민이 지닌 다채로운 매력과 긍정적인 에너지가 전 세계인들에게 선한 영향력을 전하고 있으며, 이러한 이미지가 브랜드가 추구하는 가치와도 부합해 이번 협업이 이루어졌다고 설명했다.

아도르 관계자는 “지민의 고급스럽고 트렌디한 존재감을 통해 아도르가 지향하는 감각적이고 세련된 브랜드 아이덴티티가 소비자들에게 한층 깊이 전해지길 바란다”고 밝혔다.

아도르와 지민이 함께한 캠페인 영상에서는 ‘오스만투스 향기가 온 세상을 물들이다’라는 메시지를 중심으로 제작됐다. 영상 속 지민은 달빛 아래에서 신비롭고 몽환적인 분위기를 연출하며, 퍼퓸 헤어 오일 제품의 핵심 포인트인 오스만투스 향기를 시각적으로 표현해 눈길을 사로잡는다.

한편 지난 11일 캠페인 티저 영상을 선보인 아도르는 이를 기점으로 글로벌 마케팅을 강화해 브랜드 이미지를 한층 끌어올릴 예정이다.

