전남도·목포대·순천대, 대학통합·국립의대 신설 맞손

전남도는 10일 김영록 전남지사와 송하철 목포대 총장, 이병운 순천대 총장이 참석한 가운데 대학통합과 국립의대·대학병원 신설을 위한 업무협약(MOU)을 했다.

주요 협약 내용은 △대등한 통합을 전제로 한 캠퍼스 총장 법적 지위 확보 공동 대응 △통합대학교 대학본부와 의과대학을 순천·목포 두 캠퍼스에 분리 배치 △전남 동·서부권 각각 국립대병원 설립을 위한 정부 재원 확보와 전남도의 행·재정적 지원 △정부 국정과제 이행 절차에 선제적으로 대응하기 위한 기본계획 수립 용역 조속 추진 등이다.

협약은 지난해 두 대학이 ‘통합대학교 국립 의과대학 추진’에 합의한 이후 통합대학 교명 선정을 추진하고, 교육부 통폐합 심사위원회 심사를 거치는 등 본격적인 대학통합 절차를 뒷받침하기 위해 마련됐다.

김영록 지사는 “교육부 통폐합심사위원회 대응 등 그동안의 노고에 깊이 감사드린다”며 “대학통합과 의대정원 배정이 차질 없이 마무리되도록 끝까지 최선을 다해주길 바란다”고 당부했다.

전남도는 전남 국립의대 신설이 국민주권정부의 국정과제로 확정된 이후 정부 정책의 신속한 이행을 위해 관련 부처와 국회, 정당 등을 대상으로 전방위 건의 활동을 펼치고 있다.

김영록 전남도지사가 10일 이병운 순천대 총장(왼쪽), 송하철 목포대 총장(오른쪽)과 간담회를 하고 통합대학교 국립의대 신속 신설을 위한 업무협약을 하고 있다. 전남도 제공

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지