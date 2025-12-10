‘통일교 의혹’ 정동영·이종석 “제 인격 믿어달라” “한 번 만났을뿐”

정동영 통일부 장관과 이종석 국가정보원장이 나란히 통일교와 연루된 정치인으로 거론된 가운데, 각각 문제될 일은 없었다는 취지로 의혹을 인정하지 않았다. 정 장관은 11일 오전 입장문을 내겠다고 밝혔다.

정동영 통일부 장관이 10일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 'AI G3 강국 신기술 전략 조찬 포럼'에서 물을 마시고 있다. 뉴시스

정 장관은 10일 윤영호 전 통일교 세계본부장이 김건희 특별검사팀(특검 민중기) 조사 과정에서 언급한 금품수수 의혹 정치인 5명 중 한 명으로 거론됐다. 이날 기자들과 만난 정 장관은 관련 의혹에 대해 “내일 아침에 간단한 사실 관계를 분명하게 말씀드리겠다”면서도 “아마 싱거운 내용이 될 것”이라고 했다.

논란 이후 나온 정 장관의 이러한 첫 입장에 대해 취재진은 ‘이 자리에서 답하지 못하는 이유가 따로 있느냐’고 추궁했고, 정 장관은 “저의 인격을 믿어달라”는 호소로 계속해서 즉답을 피했다.

이날 이 원장도 과거 윤 전 본부장과 접촉했다는 의혹을 받았다. 이 원장은 “2022년 초 통일교 관계자가 지인을 통해 북한 문제에 대해 할 얘기가 있다며 면담을 요청해 와 지인 대동 하에 세종연구소 연구실에서 한 차례 만난 바 있다”며 “그 이후 어떠한 접촉이나 교류도 없었다”고 했다.

통일교 현안을 청탁하면서 김건희 여사에게 금품을 건넨 혐의로 구속기소된 윤 전 본부장은 지난 5일 자신의 재판에서 2022년 2월 통일교 '한반도 평화서밋' 행사를 앞두고 국민의힘 측 인사뿐 아니라 민주당 측 인사와도 접촉했다고 주장했다. 특검은 지난 8월 윤 전 본부장을 조사할 때 “민주당 전·현직 의원과 미래통합당 출신 전직 의원 등에게 수천만원 금품을 건넸다”는 진술을 확보한 것으로 알려졌다.

이와 관련해 일부 언론은 윤 전 본부장이 접촉한 민주당 측 인사 가운데 이 전 원장이 포함됐다는 정황이 담긴 녹취록을 확보했다고 보도했다. 이 시기 이 원장은 더불어민주당 이재명 대선 후보 직속인 평화번영위원회의 위원장을 맡고 있었다.

