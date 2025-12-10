시민 기부금으로 랜드마크?… 대전참여연대 “대전시 7억 시계탑 추진 중단해야”

대전시가 고향사랑기부금으로 7억짜리 과학자 시계탑 건립을 추진하는 가운데 시민단체가 “법 취지를 훼손한 계획”이라고 비판했다.

대전참여자치시민연대는 10일 성명서를 내어 “고향사랑기부금은 시민의 자발적 기부로 조성되는 공익 재원으로 지자체의 홍보를 위한 예산도, 전시성 상징물 예산도 아니”라며 “그런데도 대전시는 법이 정한 목적에서 벗어난 사업을 추진하며 제도의 공공성과 기부자의 신뢰를 훼손하고 있다”고 지적했다.

대전참여자치시민연대 CI.

대전시는 현재까지 누적된 고향사랑기금 20억원 중 7억원을 들여 엑스포과학공원 내 한빛탑 앞에 홀로그램, 야간조명 등의 기능을 갖춘 과학자 시계탑을 조성한다는 계획을 세웠다. 관련법은 사회적 취약계층 지원, 지역 주민의 복리증진과 의료·복지, 인재 양성 등 지역발전 등에 사용하도록 하고 있어 취지에 어긋난다는 지적이 제기됐다.

대전참여연대는 “대전시는 ‘과학도시 상징’과 ‘관광자원’을 내세우고 있지만 시계탑 설치가 취약계층 지원, 보건·돌봄, 공동체 활성화 등 법이 정한 목적사업과 어떻게 연결되는지 설명하지 못한다”며 “시민의 선의로 조성된 기금을 ‘랜드마크’ 조성으로 돌리는 순간 고향사랑기부제는 ‘전시성 사업 재원’으로 전락한다”고 꼬집었다.

이어 “유지관리 방안, 비용 산정, 운영 계획 등 핵심 요소를 충분히 제시하지 못했고 계획한 입지가 달라졌는데도 재심의를 거치지 않는 등 절차적 문제도 있다”며 “고향사랑기부금이 시민의 기부로 조성되는 재원인 만큼 대전시는 더 높은 수준의 검토와 정보 공개, 설명 책임을 반드시 이행해야 한다”고 강조했다.

그러면서 “시는 ‘과학자 시계탑’ 추진을 즉각 멈추고 고향사랑기부금이 법 취지에 맞게 쓰이도록 기금사업 전반을 재정비하라”고 촉구했다.

앞서 대전시의회 예결위원회는 지난 8일 시가 제출한 고향사랑기금을 재원으로 과학자 시계탑을 설치하는 내용이 담긴 ‘2026 기금운용계획안’을 원안 통과시켰다. 해당 예산안은 오는 15일 본회의에서 최종 의결된다.

