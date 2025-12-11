하이패스처럼 카드 안찍고 버스 탑승… 친환경 교통 늘린다

정부가 교통난과 기후위기 대응을 위해 인공지능(AI) 등을 활용한 광역교통 분야 기술개발 청사진을 제시했다. 버스 등 대중교통을 타고 내릴 때 교통카드를 찍지 않고 지나가기만 해도 요금이 자동 결제되는 ‘태그리스 시스템’ 도입이 전국적으로 추진된다.

서울 도심에서 시내버스 등 버스가 운행되고 있다. 뉴시스

국토교통부 대도시권광역교통위원회(대광위)는 10일 서울에서 ‘광역교통 연구개발(R&D) 로드맵’ 최종 발표회를 열고, 2035년까지 21개 핵심 기술개발에 약 4300억원을 투입하는 중장기 전략을 공개했다.



이번 로드맵은 ‘지속가능한 미래를 여는 AI 기반 스마트 광역교통’을 비전으로 교통 혁신, 국민 안전·편의, 기후위기 대응을 3대 목표로 제시했다. 추진 전략은 △AI 기반 광역 모빌리티 서비스 혁신 △안전·편의 중심 지능형 교통환경 조성 △친환경 광역 모빌리티 인프라 구축 3대 중점과제를 바탕으로, 6대 세부 과제와 21개 핵심기술을 선정했다. 논의에는 도로, 철도, AI 등 각 분야 전문가가 참여했다.

핵심기술 중에는 대중교통 단말기에 교통카드를 대지 않아도 자동으로 결제되는 태그리스 시스템 상용화가 주목된다. 일부 지역에서 시범 도입된 이 시스템은 혼잡 시간대 승·하차 시간을 획기적으로 줄이고, 기차역 등에 단말기 설치에 필요한 면적이 줄어들면서 비용 절감이 기대된다.



또 AI와 디지털 트윈 기술을 활용한 철도·환승센터의 혼잡·재난 예측 시스템을 구축해 편리하고 안전한 대중교통 이용 환경을 조성할 방침이다. 태그리스 시스템 실용화 기술과 디지털 트윈 기반 환승 안전·혁신기술 연구는 내년부터 착수된다.



도로 안전 강화를 위해서는 대중교통 차량에 센서를 부착해 땅꺼짐(싱크홀)이나 균열 등 이상징후를 자동으로 탐지·전송하는 기술을 개발한다. 무인 운전 열차 장애 발생 시 기관사 투입 없이 복구할 AI 원격 운전 기술, 기존 광역·도시철도 급행화와 지하화를 위한 터널 개량 공법, 자율주행 기반 차세대 신호 시스템 등도 포함됐다.

교통수단으로 인한 대기오염을 줄이기 위해서는 수소 트램·버스 등 친환경 교통수단의 성능을 높이고 대규모 수송이 가능한 간선급행버스(BRT) 전용 차량·시스템을 개발한다. 도심의 대기 질 개선을 위해 버스 등 광역교통 수단에 설치할 수 있는 탄소포집장치 개발도 추진된다.



이날 발표회에서는 광역교통 분야 연구개발 추진 전략에 대한 관련 연구기관들의 발제도 진행됐다. 한국철도기술연구원은 철도·교통 특화 AI 서비스 개발을 장기과제로 제안했고, 한국교통안전공단은 AI 기반 교통안전 관리 방안을 제시했다. 한국도로공사는 광역교통 이동 편의를 높이기 위한 고속도로 내 환승시설(EX-hub) 활용 방안을, 한국건설기술연구원은 광역교통의 미래 인프라 발전 방향 및 연구개발 추진 전략을 주제로 발표했다.



그동안 대광위는 출·퇴근 시간 혼잡 감소 등 광역교통 문제 해결을 위해 기존 BRT보다 정시성·신속성·쾌적성·안전성 등을 향상한 ‘Super-BRT’와 이용자 수요에 따라 운행 경로·시간·횟수 등을 가변적으로 운영하는 광역 콜버스(M―DRT) 등 기술개발과 새 서비스 도입에 힘써왔다.



김용석 대광위원장은 “이번 로드맵은 AI 등 첨단기술을 바탕으로 국민이 일상에서 체감할 수 있는 편리하고 안전한 광역교통 환경을 만들기 위한 10년의 약속”이라고 강조했다.

