붕어빵 팔아 모은 365만원 기부…익산 김남수씨 14년째 선행

‘익산 붕어빵 아저씨’ 김남수씨. 익산시 제공

전북 익산에서 14년째 매일 1만원씩 모아 기부를 해 온 ‘익산 붕어빵 아저씨’가 올해도 이웃을 위한 선행을 베풀었다.

10일 익산시에 따르면, 원광대 인근에서 붕어빵 노점을 운영하는 김남수(67)씨는 이날 시청을 찾아 불우이웃돕기 성금 365만원을 기탁했다.

이 성금은 김씨가 지난 1년 동안 붕어빵을 팔며 매일 1만원씩 모은 것이다. 그는 2012년부터 하루 1만원씩 기부하겠다는 본인과의 약속을 14년째 지키고 있다.

김씨가 지금까지 기탁한 누적 성금은 수천만원에 달한다.

그는 정기 기부 외에도 대형 산불 피해 주민 돕기, 지진 이재민 지원, 코로나19 방역 및 취약계층 지원 성금 등 위기의 순간마다 기부에 동참해왔다.

김씨는 “작은 정성이지만 이웃들에게 받은 사랑을 돌려드리고 싶었다”며 “추운 겨울을 보내는 분들에게 조금이나마 보탬이 되기를 바란다”고 밝혔다.

익산시 관계자는 “한 해도 거르지 않고 오랜 시간 나눔을 실천해 온 따뜻한 마음에 깊이 감사드린다”며 “기탁해 주신 성금은 도움이 절실한 이웃들의 겨울나기에 소중히 사용하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지