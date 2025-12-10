천원궁 박물관, 올겨울 첫 야외 특별 개방

경기 가평 효정천원(孝情天苑)에 위치한 천원궁 박물관이 오는 21일까지 야외 공간을 특별 개방한다고 10일 밝혔다.

운영은 오전 10시, 오후 1시, 오후 3시 1일 3회차 예약제로 진행된다. 네이버 플레이스에서 ‘천원궁’을 검색해 사전 예약이 가능하다.

효정천원은 ‘하늘부모님 아래 인류 한 가족’이라는 기치 아래 효와 정을 나누며 가정의 가치를 체험하는 하늘 동산이라는 의미를 담아 조성된 가정연합 성지이자 복합 문화 휴양 공간이다. 특히 청평호 인근의 뛰어난 자연환경과 다양한 인프라를 기반으로 가족 단위 관광객과 해외 순례객들의 발길이 이어지는 명소로 주목받고 있다.

천원궁 박물관은 고딕 양식의 웅장한 건축과 세계적 예술작품을 함께 품고 있는 복합 교육 문화시설이다. 전시관에는 문선명·한학자 총재의 생애와 평화비전이 담겨 있으며, 야외 공간은 세계적인 예술 조형물과 정원, 청평호 조망이 어우러졌다.

이번 개방 기간에는 내부가 아닌 천일성전 외곽 공간, 전망 데크, 예술 조각 정원, 순례 산책로 일부 구간 등이 공개될 예정이다.

정원에는 2개의 대형 조형물이 전시돼있다. 하나는 현대미술의 거장 아니쉬 카푸어의 ‘스카이 미러(Sky mirror·하늘 거울)’로, 하늘과 땅이 만나는 의미를 담았다. 인도 출신 영국 작가인 카푸어의 작품 세계는 형이상학적이며 본질을 추구하는 종교적 영성의 깊이까지 닿아있다. ‘스카이 미러’는 여러 버전이 있는 유명한 공공작품이다.

또 하나는 스페인 출신의 세계적인 공공예술가 하우메 플랜사의 ‘위(We·우리)’로, 두 인물이 앉아 마주하고 있는 형태로 화합과 조화를 표현했다. 인간성에 깊은 관심을 가지고 예술을 통해 침묵과 명상의 공간을 만들고 싶어하는 플랜사는 언어와 영성, 인간 형태 간의 상호작용을 탐구하는 것으로 알려져 있다.

천원궁 박물관 순례객들은 장락산 윗자락까지 오고 가는 길목에서 다양한 관광 힐링 코스를 둘러볼 수 있다.

효정천원 입구를 향하는 도로에서 가장 먼저 만나게 되는 ‘매그놀리아멋집’은 신비동물원, 아쿠아가든카페, 고흐 갤러리 등이 입점해 있다. 날씨에 상관 없이 온 가족이 즐길 수 있는 실내형 테마시설이다.

카피바라, 거북, 비단마모셋 등 다양한 희귀동물과 직접 교감하고 음식도 파는 대규모 수족관카페에서 물멍하며 담소를 나누거나 고흐갤러리에서 문화 체험을 할 수 있다. 멋집에는 키즈게임센터와 패밀리세트를 제공하는 중식당 ‘천상’도 있다.

효정천원 표지석 측면에는 국제 행사 및 대형 콘서트가 열리는, 2만여 명 수용 가능한 최대 규모 스타디움인 ‘청심평화월드센터’가 자리한다. 교차로 코너에는 수제버거로 대표되는 분위기 좋은 경양식집이자 베이커리 카페도 운영하는 ‘해븐지버거’와 우리은행 지점이 있다.

청평호 근방의 전기유람선 ‘가평크루즈’는 가평을 대표하는 친환경 관광 콘텐츠 중 하나다. 남이섬·자라섬을 잇는 노선을 계절에 따라 운항하며, 겨울에는 주로 청평호 부근을 왕복한다.

가평크루즈 선착장을 지나 청평호숫가 길목의 끝자락에 위치한 ‘효정카페’는 탁 트인 청평호 최고의 전망이 돋보이고 건물 3층에는 정갈한 한식 반상 레스토랑인 ‘효정연’이 입점해 있다.

HJ천주천보수련원 내에는 청평호 산자락을 따라 고요하게 산책할 수 있는 어머니의 길, 한원천운길 코스가 대중에게 개방돼있다. 명상길 아래 ‘한원집’ 쉼터에서 천혜의 자연을 조망하며 쉬어갈 수도 있다.

교차로 건너편 천원궁 박물관 아래 가까운 곳에 보이는 ‘가평베고니아새정원’은 사계절 아름다운 꽃이 가득한 온실과 국내에서 보기 힘든 이국적인 새, 친근한 동물이 공존하는 힐링 공간이다. 포토스팟으로 유명하며 각종 체험 프로그램도 즐길 수 있다.

효정천원은 영성 교육기관인 HJ천주천보수련원이 세워질 무렵부터 아름다운 자연 환경 가운데 평화를 지향하는 세계인들이 찾아올 수 있도록 교육·문화·관광 시설을 갖춘 글로벌 타운 조성을 계획했다.

이후 박물관과 명망 있는 청심국제중고등학교 및 청심국제청소년수련원, 신학대학원과 어학원, 유치원 등 국제적인 교육환경을 구축하고 글로벌 의료 서비스를 제공하는 HJ매그놀리아국제병원, 전원형 실버타운인 청심빌리지, 빌라 숙소동 등 복지시설을 구비했다.

효정천원은 단순한 종교시설로서의 관광지가 아니라 세계인이 찾는 문화·힐링·평화의 중심지로 성장하고 있다.

효정천원 관계자는 “천원궁 박물관 겨울 개방을 계기로 더욱 많은 이들이 효정천원의 평화 이상의 가치를 느끼고 문화·예술·자연을 경험하길 바란다”며 “가족 여행객이 머무는 동안 편안한 휴식과 행복, 깊은 평온을 얻을 수 있도록 관광 인프라 환경을 지속적으로 확충하겠다”고 밝혔다.

