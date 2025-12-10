“제주4·3 강경진압 박진경 대령 국가유공자 취소해야”

제주4·3 당시 강경진압을 주도한 고(故) 박진경 대령이 국가유공자로 등록된 사실이 알려지자 제주 지역사회에서 반발이 일고 있다.

제주4·3기념사업위원회는 10일 성명을 내 “국가보훈부가 그를 무공수훈자라는 이유만으로 국가유공자로 인정한 것은 수많은 희생자의 억울한 죽음을 부정하는 행위”라며 국가유공자 등록 취소를 촉구했다.

제주도내 4·3단체가 제주시 한울누리공원 인근 도로변에 있는 박진경 추도비에 설치한 ‘역사의 감옥’ 조형물. 제주4·3기념사업위원회 제공

위원회는 “가해 책임이 있는 인물을 국가유공자로 추앙하는 것은 희생자와 유족명예를 다시 한번 짓밟는 행위”라며 “지금이라도 국가유공자 인정을 취소하고, 역사의 단죄 대상이 국가유공자가 다시는 될 수 없도록 관련 제규정 정비에도 나서야 한다”고 강조했다.

위원회는 “제주도는 최근 박진경 등 4·3 학살 주범 등에 대한 객관적인 안내판 설치를 추진하고 있다”며 “제주도라도 4·3 유족과 도민 명예회복을 위해 신속하게 역사를 바로잡아달라”고 당부했다.

더불어민주당 문대림(제주시갑) 의원도 페이스북을 통해 “‘제주도민 30만을 모두 희생시켜도 무방하다’는 발언을 했던 인물에게 ‘애국정신의 귀감’이라는 표현이 담긴 증서가 수여된 것은 4·3 희생자와 유족, 도민 아픔을 외면하는 처사”라며 유감을 표했다.

문 의원은 “국가유공자 제도가 역사의 진실을 왜곡하거나 희생자 명예를 훼손하는 방향으로 운영해서는 안 될 것”이라며 잘못된 유공자 지정이 바로잡힐 수 있도록 힘쓰겠다고 밝혔다.

민주노총 제주본부도 성명을 내 “국가폭력 내란을 딛고 들어선 이재명 정부가 이래선 안된다. 국가폭력 역사에 대한 철저한 청산과 단죄 없이 내란의 완전한 종식도 없다”며 규탄에 가세했다.

아울러 “국가폭력 행위에 동조하고 정의로운 역사에 반하는 국가보훈부 장관을 즉시 해임하고 4·3 유족에게 사과하라”고 요구했다.

조국혁신당 제주도당도 “국가보훈처는 박진경 대령의 국가유공자 자격을 즉각 취소해야 한다. 이것은 선택의 문제가 아니라 국가가 최소한의 정의와 양심을 회복하기 위한 의무”라고 강조했다.

진보당 제주도당도 “진정한 해원은 4·3의 올바른 진상규명과 함께 다시는 4·3왜곡이 이뤄지지 않는 것이다. 이재명 정부는 그 해원의 길에 재를 뿌렸다”고 비판하며 유공자 증서 철회를 촉구했다.

국가보훈부에 따르면 서울보훈지청은 지난 10월 무공수훈을 근거로 박 대령 유족이 낸 국가유공자 등록 신청을 승인했다. 지난달 4일에는 이재명 대통령과 권오을 보훈부 장관 직인이 찍힌 국가유공자증도 유족에 전달됐다.

박 대령은 1948년 5월 당시 제주에 주둔하고 있던 9연대장으로 부임해 도민에 대한 강경 진압 작전을 지휘한 인물로, 4·3단체들로부터 양민 학살 책임자라는 비판을 받고 있다.

제주도는 박진경 추도비를 비롯해 4·3 왜곡 논란이 있는 시설물에 대해 객관적 사실에 근거한 안내판 설치를 추진하고 있다.

제주도내 4·3단체와 시민단체는 지난 2022년 3월 제주시 한울누리공원 인근 도로변에 있는 박진경 추도비 주변에 ‘역사의 감옥’이란 감옥 형태의 조형물을 설치한 바 있다.

