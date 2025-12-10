부산 스마트센터지수 세계 8위·아시아 2위…스마트도시 등극

부산의 스마트시티 발전 수준을 객관적으로 비교할 수 있는 글로벌 지표 ‘스마트센터지수’가 2021년 처음 순위권에 진입한 이후 4년6개월 만에 10위권에 진입했다.

부산시는 영국 지옌사(Z/YEN社)가 발표한 세계 ‘스마트센터지수(SCI) 12회차 평가’에서 부산이 전 세계 주요 도시 77곳 중 8위에 올랐다고 10일 밝혔다.

영국 지옌사(Z/YEN社)가 발표한 세계 ‘스마트센터지수(SCI) 12회차 평가’ 순위. 부산시 제공

‘스마트센터지수’는 경제협력개발기구(OECD)·세계은행 등 다양한 국제기관과 단체에서 발표하는 134개 공신력 있는 데이터를 기반으로 경쟁력 평가와 전문가 대상 설문조사를 종합해 산출되며, 3가지 ‘평가 관점’에 따라 평가한다. 3가지 평가 관점은 △혁신지원 △창의성 강도 △혁신 수행능력이다.

부산은 2021년 62위로 처음 순위권에 진입한 이후 가파른 순위 상승을 이어가며, 이번 12회차 평가에서 8위로 도약했다. 이는 부산이 세계적인 스마트도시로서의 입지를 확고히 다지고 있다는 것을 단적으로 보여준다. 특히 아시아·태평양지역에서 3회 연속 2위를 기록하며, 명실상부한 ‘아시아 톱(TOP)2 스마트도시’로 자리매김했다.

부산은 ‘경쟁력 평가’에서 △첨단기술 △기업환경 △인적자원 △기반 구축 △금융지원 △평판 6개 부문 모두 15위 이내의 우수한 성적을 기록하며 상위권에 안착했다. 세부적으로는 첨단기술 11위, 기업환경 10위, 인적자원 9위, 기반 구축 9위, 금융지원 8위, 평판 10위를 기록했다.

첨단기술 부문의 상승은 부산특화 전력반도체 밸리 조성과 디지털트윈 시범구역 조성, 블록체인 특화 클러스터 조성 사업 유치, 자율주행차 시범운행지구 지정 및 서비스 제공 등 첨단기술이 내재화된 미래 도시로의 전환을 위해 추진하고 있는 시 정책의 성과로 판단된다.

또 가장 큰 폭으로 상승한 금융지원 부문은 부산형 모태펀드 조성 목표 조기 달성(1억2268억원), 지자체 최초 산업구조 혁신을 위한 부산 미래산업 전환펀드 조성(2조3000억원) 등 적극적인 산업·금융정책이 긍정적으로 작용한 것으로 평가된다.

시는 또 지역 주력산업에 디지털 기술을 접목해 고부가가치 산업으로 전환하고, 인공지능(AI)·빅데이터·양자컴퓨팅·로봇·바이오 등 디지털 혁신기술 성장 지원을 통해 ‘첨단 스마트도시’로의 도약을 준비하고 있다.

박형준 시장은 “스마트도시 평가가 매번 발표될 때마다 부산은 놀라울 정도의 순위 상승을 보여주고 있다”며 “부산이 세계적인 첨단 선도도시, 남부권 혁신거점으로 도약해 ‘다시 태어나도 살고 싶은 도시’로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지