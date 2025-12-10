인천공항, 항공MRO 활성화 나서

인천공항공사가 항공 정비(MRO) 산업 활성화를 위해 나섰다.

인천국제공항공사는 10일 인천공항 첨단복합항공단지 및 항공MRO 산업 활성화를 위해 관세청,한국우주항공산업협회와 ‘항공MRO 사업 유치 및 활성화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.

10일 인천국제공항공사 회의실에서 진행된 ‘항공MRO 사업 유치 및 활성화를 위한 업무협약 체결식’에서 인천국제공항공사 김범호 부사장(왼쪽) 등이 협약체결 후 기념촬영을 하고 있다.

항공MRO는 항공기 정비(Maintenance), 수리(Repair), 분해조립(Overhaul)을 의미하며 운항‧엔진‧기체‧부품정비 및 개조사업 등 항공기 안전운항을 위한 필수 산업이다.

이날 협약 체결은 인천공항 첨단복합항공단지가 12월 1일부터 자유무역지역으로 공식 운영됨에 따라 자유무역지역 운영에 따른 제도정비 및 신규 MRO 사업자 투자유치 기반 마련 등 첨단복합항공단지 활성화를 위한 기관별 협력사항을 조율하기 위해 마련됐다.

첨단복합항공단지는 항공MRO 관련 원스톱 서비스 제공이 가능한 산업단지다. 입주기업은 자유무역지역 운영개시로 관세 및 부가세 유보혜택을 받는다.

항공MRO 산업은 해외부품 수입 비중이 높아 관세 및 부가세 등에 민감한 특성이 있는 만큼, 이번 자유무역지역 운영개시를 통해 글로벌 MRO 기업의 신규 투자유치에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

첨단복합항공단지 자유무역지역 운영 유관기관인 세 기관은 이번 협약 체결을 통해 △항공MRO 활성화를 위한 규제혁신 △MRO 물량 유치를 위한 국내외 홍보 △반입물품의 부정유출 방지 등의 분야에서 긴밀히 협력해 나갈 계획이다.

구체적으로 인천국제공항공사는 △항공MRO 원스톱 서비스 클러스터 조성 △신규 투자유치 및 입주기업 지원 △자유무역지역 보안관리 등의 업무를 담당할 예정이다.

관세청은 △항공MRO 육성을 위한 관세행정 지원 △세관 업무절차 및 운영요건 사전 컨설팅 제공 △항공기 및 부분품의 신속한 자유무역지역 반입 승인 등을 지원한다.

한국우주항공산업협회는 △항공기 및 부분품 반입 승인 관련 신속 협의 진행 △항공MRO 산업 동향 분석 △연구개발(R&D) 사업 지원 등 MRO 산업분야 신기술 개발을 뒷받침할 계획이다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 “이번 협약체결을 발판으로 기업들이 투자하기 좋은 세계 최고수준의 첨단복합항공단지를 조성해 나갈 계획이다”며 “세계적인 항공MRO 기업의 신규투자를 적극 유치해 10년 내 ‘글로벌 TOP 5 MRO 단지’로 도약하고 국내 항공산업 발전 및 국가경제 활성화에 기여해 나가겠다”고 말했다.

한편 인천국제공항공사는 첨단복합항공단지 조성을 통해 △이스라엘 IAI 사 화물기 개조시설(2023년) △티웨이항공 정비시설(2024년) △대한항공 중정비 전문 정비시설(2025년) 등 항공MRO 관련 국내 외 기업의 투자를 지속 유치해오고 있다.

