우호 교류 20주년 맞은 전북·상하이, ‘미래 20년 협력 비전’ 논의

전북도가 중국 상하이와 우호 교류 20주년을 맞아 양 지역 간 협력을 재정비하고, 향후 20년을 함께 설계할 미래 비전을 공유한다.

전북도는 10일 김종훈 경제부지사를 단장으로 한 대표단이 12일까지 2박3일 일정으로 상하이를 방문해 상하이시 부시장 등 주요 인사와 만나 공동 번영을 위한 협력 방안을 논의한다고 밝혔다.

이번 방문은 2005년 전북과 상하이가 우호 교류도시 관계를 체결한 지 20주년을 기념해 추진된 것으로, 정체됐던 교류를 재가동하고 전략적 동반 관계를 강화하는 계기로 삼을 예정이다.

대표단은 첫날 셰둥(龚正) 상하이시 부시장과 면담을 갖고 지역 현안과 향후 교류 방향을 교환한다. 이어 ‘전북-상하이 우호 교류 20주년 기념식’을 통해 양측이 관계 회복과 협력 강화 의지를 재확인한다. 기념식에는 상하이 총영사관, 한국관광공사, 코트라, 상하이체육대학, 상하이국제문제연구소, 상하이시 인민대외우호협회 등 양 지역 초청 인사 100여 명이 참석할 예정이다. 기념 만찬에서는 전북 태권도와 중국 우슈 합동 공연, 비빔밥 퍼포먼스 등을 펼쳐 문화 교류의 상징성을 더할 계획이다.

전북 대표단은 청년 교류 활성화를 위해 상하이 국제학교에서 한지 공예 등 전북 문화 강좌를 운영한다. 상하이체육대학을 방문해 우석대학교 태권도학과와 합동 무술 공연과 교류 행사도 진행해 미래 세대 중심의 교류 확대 의지를 나눈다.

앞서 전북연구원과 상하이시 국제문제연구소는 9일 협력 세미나를 열어 공동 발전 청사진과 정책 방향을 공유했다. 양 기관은 단순 학술 교류를 넘어 공동 연구, 신규 사업 발굴 등 실질적 협력 체계를 구축하기로 했다.

김종훈 전북도 경제부지사는 “상하이는 중국 경제·금융·혁신의 중심지이자 글로벌 도시인 만큼 청년·문화 교류뿐 아니라 신산업·물류·교역 등 경제 협력을 폭넓게 확장해 나갈 방침”이라고 말했다.

