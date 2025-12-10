부산진해경자청, 민원처리 마일리지 평가제도 도입

부산진해경제자유구역청(부진경자청)은 직원들의 사기 진작과 민원인 만족도 제고를 위한 ‘민원처리 마일리지 평가제도’를 도입해 민원처리 효율성을 강화한다고 10일 밝혔다.

부산진해경자청이 직원 사기 진작과 민원인 만족도 제고를 위한 ‘민원처리 마일리지 평가제도’를 도입·시행한다. 사진은 부산진해경자청 전경. 부산진해경제자유구역청 제공

‘민원처리 마일리지 평가’는 신속하고 정확한 민원처리 업무 수행을 장려하는 것으로, 직원들에게 마일리지를 부여해 평가하는 방식이다. 법정 처리 기간보다 빠르게 민원을 처리한 직원에게 마일리지 제공으로 성과를 인정하고, 가장 많은 즉결 민원을 처리한 직원에게도 마일리지를 제공한다.

이 제도의 장점은 효율적인 민원 처리와 민원인의 만족도 제고, 직원 동기 부여, 신뢰할 수 있는 행정 환경 구축 등이다. 이를 통해 민원 처리 표준을 설정하고, 민원인에게 더 나은 행정 서비스를 제공하는 ‘행정 혁신’을 지속적으로 실현할 것으로 기대된다.

박성호 부진경자청장은 “민원처리 마일리지 평가는 민원 처리에 더욱 신속하고 정확하게 대응하고, 민원 담당 직원의 사기를 북돋기 위한 것”이라며 “복잡하고 다양한 민원 요구와 처리 절차로 어려움도 있지만, 민원인에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.

한편 부진경자청은 매년 12월 마일리지 평가지표를 바탕으로, 우수 직원 4명을 선정해 포상과 인센티브를 제공할 계획이다.

