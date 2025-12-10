코끼리 보호 앞장선 더글러스-해밀턴, 83세 일기로 별세

코끼리 연구와 보호에 평생을 바친 영국 출신의 동물학자 이언 더글러스-해밀턴 박사가 83세를 일기로 별세했다.

영국 동물학자 이언 더글러스-해밀턴(1942∼2025) 박사가 코끼리에게 공을 건네자 코끼리가 코로 받고 있다. SNS 캡처

9일(현지시간) AP 통신에 따르면 비영리 단체 ‘세이브 더 엘리펀트’(Save the Elephants·코끼리를 구하라) 재단은 이날 성명에서 더글러스-해밀턴이 지난 8일 아프리카 케냐에서 숨을 거뒀다고 밝혔다. 1993년 더글러스-해밀턴에 의해 설립된 세이브 더 엘리펀트는 야생 코끼리와 그들의 서식지를 보호하는 데 헌신하고 있다.

더글러스-해밀턴은 제2차 세계대전이 한창이던 1942년 잉글랜드 남서부 도싯주(州)에서 태어났다. 공군 장교이자 전투기 스핏파이어 조종사였던 부친은 1944년 독일군과의 교전 도중 전사했다. 그가 어린 시절을 보낸 1940∼1950년대만 해도 영국은 아프리카에 광활한 식민지를 거느리고 있었다. 아프리카를 돌아다니며 위기에 처한 야생 동물을 구하는 사람이 되길 꿈꾼 더글러스-해밀턴은 명문 옥스퍼드 대학교에 진학해 동물학으로 학사와 박사 학위를 받았다.

그는 대학 졸업 직후 20대의 젊은 나이에 아프리카 탄자니아로 가서 코끼리 연구를 시작했다. 이후 우간다 그리고 케냐로 옮겨가서도 코끼리 연구를 계속했다. 더글러스-해밀턴은 케냐에서 만난 오리아와 결혼해 두 딸을 낳고 케냐에 정착했다. 오리아 또한 코끼리 전문가였고 결혼 후 부부는 함께 코끼리 연구 및 보호 활동에 전념했다. 더글러스-해밀턴의 대표작이라 할 책 ‘코끼리들 사이에서’(1975)와 ‘코끼리들을 위한 싸움’(1992)은 둘 다 부부의 공저에 해당한다.

항공기 조종사 자격증이 있었던 더글러스-해밀턴은 곧잘 비행기를 타고 저공으로 날며 코끼리 무리의 움직임을 관찰했다. 이는 그가 아프리카 코끼리의 개체수를 정확히 파악하고 그 보호를 위한 과학적 대책을 수립하는 데 큰 도움이 되었다.

코끼리 연구와 보호에 평생을 바친 영국 동물학자 이언 더글러스-해밀턴 박사. 사진은 그가 2011년 아프리카 케냐에서 코끼리 밀렵꾼들로부터 압수한 상아를 소각하는 현장을 배경으로 기념 촬영을 하는 모습. AP연합뉴스

1980년대만 해도 아프리카에선 야생 코끼리를 죽이고 그 상아를 팔아 돈을 벌기 위한 밀렵 행위가 기승을 부렸다. 우간다의 경우 한때 2만 마리에 달했던 코끼리가 1600마리로 줄어들 만큼 코끼리 사냥의 폐해가 극심했다. 더글러스-해밀턴은 이를 2차대전 당시 나치 독일의 유대인 대학살에 비유해 ‘코끼리 홀로코스트’라고 불렀다. 그러면서 국제 상아 거래 근절을 위한 운동에 앞장섰다. 이는 상아 매매를 금지한 ‘멸종위기종 국제거래 협약’(1989)으로 결실을 보았다. 2000년대 들어 더글러스-해밀턴은 세계 각국에 아직 남아 있는 상아 밀거래 시장을 폐쇄하기 위한 활동에 매진했다.

더글러스-해밀턴의 별세 소식을 전하며 세이브 더 엘리펀트 측은 “고인은 상아 밀렵의 심각성을 폭로하는 데 중요한 역할을 했다”며 “특히 1989년 상아의 국제 거래를 금지하는 내용의 국제 협약 체결을 이끌어냈다”고 밝혔다. 고인이 오랫동안 체류한 우간다의 코끼리 보존 재단 또한 “코끼리를 보호하는 사람들에게 힘을 실어준 분”이라고 그를 기렸다.

고인은 생전에 침팬지 연구와 보호 활동으로 유명했던 제인 구달 박사와 친하게 지냈다. ‘침팬지의 어머니’로 불린 구달 역시 지난 10월 91세를 일기로 별세했다.

