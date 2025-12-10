한국골프장경영협회, 골프산업 혁신 위한 산·학·협 공동 간담회 개최

(사)한국골프장경영협회(회장 최동호)는 지난 9일 더블트리 바이 힐튼 서울 판교에서 ‘대한민국 골프산업 혁신을 위한 산·학·협 공동 대응 간담회’를 개최했다고 10일 밝혔다.

한국골프장경영협회 제공

이번 간담회는 협회와 업무협약(MOU)을 체결한 주요 업체 및 학회가 한자리에 모여 골프산업 관련 공동 대응 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

간담회에는 한국골프장경영협회 최동호 회장과 골프존 클라우드 안원익 대표, 그린잇 박준태 대표, 스마트스코어 박노성 대표, 카카오VX 최광옥 이사, 한국골프학회 김정모 회장, 한국잔디학회 이긍주 회장 등 총 15명이 참석했다. 주요 목적은 2026년 K-골프백서(가칭) 공동연구사업 추진을 위한 협력 방향을 논의하고, 산업계–학계–협회 3자 간 기술·정책 아젠다 조율 및 협력 구조를 정립하는 데에 있다.

참석자들은 K-골프백서와 관련해 △업체의 이용 패턴·플레이 분석·장비 데이터 제공 범위 △학회의 연구 검증 및 표준화 자문 역할 △협회의 총괄·발간 및 회원사 적용 기준 마련 역할을 포함한 협력 체계를 굳건히 하고, 백서 내 MOU 기관별 기여 챕터 구성(초안)에 대해 의견을 교환했다.

AI 기반 코스 관리 기술 협력도 핵심 의제로 다뤄졌다. 참석자들은 그린 하부 온도·습도 데이터를 활용한 열선 자동제어 시스템과 관련된 협력 방안, 협회–업체–학회 공동 PoC(파일럿 테스트) 추진, 2026년 스마트코스 지표에 반영 가능한 항목 도출 등에 대해 논의했다. 더불어 AI 코스 관리 안전기준, 데이터 활용 기준, ESG·친환경 기준 실증 협력 등 산업계 공동 규제개선 아젠다를 정리했다.

아울러 골프 관련 학문적 네트워크 강화를 위한 과제도 함께 논의됐다. 참석자들은 교육 프로그램 개발 및 운영 협력과 골프 관련 정책 및 조사 연구 시스템 확립, 골프장 경영 교육자료 공유 등을 통해 산업계와 학계, 협회가 연계된 협력 체계를 구축하는 방안을 검토했다.

한국골프장경영협회 최동호 회장은 “산·학·협이 유기적으로 협력해야만 변화하는 골프산업 환경에 선제적으로 대응할 수 있다”라며, “이번 논의를 기반으로 K-골프백서가 산업의 동반성장을 위한 전략적 나침반 역할을 할 수 있도록 적극적인 협력을 당부드린다”라고 말했다.

