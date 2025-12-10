크루즈 여행 플랫폼 폴리트립스, ‘여행 업계 오스카상’ 받았다

‘월드 트래블 어워즈’ 아시아 베스트 크루즈 에이전시상 수상/크루즈 부문 한국 기업 첫 사례/연말까지 고객 감사 이벤트

월드 크루즈 어워드 시상식. 폴리트립스 제공

월드 트래블 어워즈(World Travel Awards, WTA)는 1993년에 시작된 글로벌 관광·여행 산업 시상식으로, 여행업계에서 가장 권위 있는 상으로 평가받는다. 영화계의 오스카상에 비유해 ‘여행 업계 오스카상’으로 불릴 정도로 명성이 높다. 이 시상식은 전 세계 여행·관광·항공·호텔·리조트·교통 업계를 대상으로 최고 수준의 기업을 선정하며 업계 전문가와 일반 소비자 투표를 반영해 수상자를 결정한다.

프리미엄요트 갤럭시 크루즈. 폴리트립스 제공

글로벌 크루즈 플랫폼 폴리트립스(Polytrips)가 2025 월드 트래블 어워즈의 월드 크루즈 어워드 부문에서 ‘아시아 베스트 크루즈 에이전시상’을 수상했다. 한국 기업이 이 상을 받은 것은 폴리트립스가 처음이다. 폴리트립스는 갤럭시 크루즈, 로얄캐리비안, NCL, MSC, 아마워터웨이즈, 실버씨 등 40여 개의 글로벌 크루즈 선사와 직접 제휴해 실시간 예약 시스템을 구축하고 다국어 서비스를 제공, 아시아 크루즈 시장의 허브로 자리 잡은 한국발 글로벌 크루즈 여행 플랫폼이다. 올해 ‘월드 크루즈 어워드’ 역사상 최초로 한국기업으로서 아시아 베스트 후보군에 올랐고, 전 세계 고객과 업계 전문가들의 투표를 통해 해외 유명 크루즈 여행사들을 제치고 아시아 베스트에 선정됐다. 시상식은 12월 6일 바레인에서 진행됐다. 폴리트립스가 한국 기업 최초로 아시아 최고의 크루즈 여행사로 선정된 것은 한국 여행사가 글로벌 시장에서도 충분한 경쟁력을 갖췄음을 입증한 것으로 평가되며 앞으로 세계 시장을 선도해 나갈 것으로 기대된다.

MSC 크루즈. 폴리트립스 제공

반얀트리 푸켓 풀빌라. 폴리트립스 제공

폴리트립스는 수상을 기념해 12월 8일부터 올해 연말까지 총 5000만원의 상당의 프리미엄 경품을 제공하는 고객 감사 캠페인 ‘진심을 담은 항해, 함께 꿈꿔 주셔서 감사합니다’를 진행한다. 이 캠페인은 한국 기업이 처음으로 국제무대에서 인정받은 쾌거를 기념하고 폴리트립스와 투명한 크루즈 여행 문화 만들기에 함께한 고객에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다. 전 세계인들이 이미 누리고 있는 합리적인 크루즈 여행 가격을 투명하게 제시함으로써 대한민국 크루즈 시장의 진입 문턱을 낮추고 모두가 여행할 수 있는 세상을 만들고자 노력해온 폴리트립스의 여정과 꿈을 반영했다.

캠페인은 여행메이트 초대 이벤트, 폴리트립스 여행후기 및 여행준비 공유 이벤트 등 다양한 고객 참여 행사로 구성됐으며 폴리트립스 공식 예약 사이트와 폴리트립스 유튜브 및 인스타그램 채널을 통해 진행된다. 경품은 1300만원 상당의 프리미엄 요트 갤럭시 크루즈 2인 캐빈 이용권(갈라파고스 제도 항해), 가족 중심의 테마파크형 크루즈 로얄캐리비안 크루즈 2인 발코니 객실 이용권(싱가포르 항해), 반얀트리 푸켓 세레니티 풀빌라 2박 3일 이용권(2인 조식 포함), 이탈리아 스타일의 이코노미 크루즈 MSC 크루즈 2인 이용권(일본 항해), 한강리버크루즈 2인 이용권, 맥켈란 25년산 및 15년산, 실버씨 크루즈 스페셜 굿즈 및 샴페인, 해외 크루즈 예약 시 사용 가능한 USD500, USD200, USD100 크레딧 등 약 5000만원 상당의 선물이 제공된다. 아울러 크루즈 신규 예약자 150명에게 각 선사들이 증정하는 샴페인, 와인, 초콜릿, 크루즈 선상에서 사용가능한 온보드 크레딧 등의 특별 선물을 선착순으로 제공한다.

최종걸 폴리트립스 대표는 “한국기업으로서 최초로 월드 크루즈 어워드에 이름을 올리고 2025 아시아 최고의 크루즈 여행사 상까지 수상해 큰 영광”이라며 “앞으로도 ‘모두가 여행할 수 있는 세상을 만든다’는 비전에 걸맞게 투명한 예약시스템과 합리적이고 공정한 가격을 제시하는 착한 항해를 계속해 나가겠다”고 소감을 밝혔다.

