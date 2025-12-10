HS효성 회장 김규영… 그룹 첫 ‘전문경영인’

HS효성이 김규영(사진) 전 효성그룹 부회장을 회장으로 선임했다. 오너가가 아닌 전문경영인이 그룹 회장을 맡은 건 처음이다. HS효성은 9일 김 신임 회장 선임을 포함해 10명 규모의 2026년 정기 임원 인사를 단행했다.



김 회장은 1972년 효성그룹 모태기업인 동양나이론에 신입사원으로 입사해 언양공장장, 안양공장장, 중국 총괄 사장, 효성그룹 최고기술책임자(CTO)와 기술원장을 역임했다. 김 회장은 스판덱스 개발 프로젝트에 참여하는 등 효성의 주력 사업 기술 향상을 이끈 대표 기술경영인으로 꼽힌다. 2017년부터 8년간 효성그룹 지주사 대표이사를 맡고 고문으로 물러났다가 회장으로 복귀했다.



HS효성을 전문경영인 손에 맡기기로 결정한 데는 조현상 부회장 의지가 반영됐다고 한다. 조 부회장은 ‘오너가 아니어도 가치를 극대화하는 준비된 리더가 그룹을 이끌어야 한다’는 지론을 갖고 역량 중심 인력 중용을 강조해왔다. HS효성 대표이사직은 조 부회장이 그대로 맡는다.



송성진 트랜스월드 PU장과 양정규 HS효성인포메이션시스템㈜ 대표이사 전무는 각각 부사장으로 승진했고, 임원 두 명도 새로 선임됐다. 송 부사장은 공급망 안정화와 물류사업을 맡아 그룹 도약에 기여했다.



양 부사장은 주요 사업군인 AI/DX 사업 실적을 이끌어왔다. HS효성은 “국내 하이엔드 스토리지 시장 11년 연속 1위를 기록하는 등 독보적 입지를 구축해 온 역량을 바탕으로 HS효성그룹의 AI/DX사업 부문을 더욱 강화해 나갈 예정”이라고 설명했다.



신규 여성 임원으로는 경영기획팀과 ESG경영팀, 신사업팀 등을 거쳐 기획통으로 인정받는 정유조 상무보를 발탁했다. 기획관리 부문 새 임원으로 선임된 박창범 상무보는 인재육성과 조직문화 개선 작업을 이끈다.

