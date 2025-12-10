AI 융합 교육 시대, 학자들 교류공간 ‘쿼드’의 재발견 [스페이스도슨트 방승환의 건축진담]

학교와 대학에서 사방이 건물로 둘러싸인 사각형(Quadrangle) 안뜰을 의미하는 ‘쿼드’는 오랜 역사를 지닌 서양 대학 캠퍼스의 핵심 개념이다. 쿼드의 원형은 대학이 등장하기 전까지 제한적이나마 학문을 연구할 수 있었던 수도원의 안뜰이다. 특히, 마을과 떨어져 고립된 수도 생활을 하는 수도원(Monastery)이 아닌 마을과 관계를 맺고 수도사들끼리 교류했던 수도원, 클로이스터(Cloister)이다. 클로이스터가 수도사들 간의 교류를 지향했듯, 대학 캠퍼스에서 쿼드는 소통을 통한 ‘학제 간 융합’과 ‘새로운 학문적 발견’을 추구하는 공간이다.



나의 첫 직장 프로젝트였던 ‘연세대학교 송도캠퍼스 마스터플랜 수립을 위한 현상설계’ 당시, 연세대 교수들로 구성된 건설추진단이 새로운 캠퍼스의 개념으로 ‘쿼드’를 제시한 이유도 바로 여기에 있었다. 그들은 국제 캠퍼스를 지향하는 곳에서 만남과 교류를 통한 ‘학제 간(Inter-disciplinary)’, 나아가 ‘초학제 간(Trans-disciplinary)’ 융합이 이루어지기를 바랐다.

1920년대 지어진 세 건물로 둘러싸인 쿼드는 연대 신촌캠퍼스의 근원이자 중심으로, 구성원들 간의 소통과 교류를 지향한다. 비대면 수업과 AI의 등장에도 쿼드는 인간의 고유한 능력인 ‘사람을 읽는 능력’을 키울 수 있는 마지막 공동체적 장소다.

더불어 건설추진단은 ‘쿼드’를 시작으로 ‘백양로’를 따라 뻗어나가는 신촌캠퍼스의 공간구조가 송도캠퍼스에서도 이어지기를 원했다. 140개가 넘는 신촌캠퍼스 내 건물들을 최근 준공 순서대로 하나씩 지우면, 1920년대 초중반에 준공된 네 개의 석조건물들이 마지막에 남는다. 바로 스팀슨관(1920), 핀슨관(1922), 아펜젤러관(1924), 언더우드관(1925)이다. 이 중 핀슨관을 제외한 세 건물이 ‘?’자 형태로 둘러싸고 있는 쿼드는 연세대의 역사적 원점이자 신촌캠퍼스의 구심점이다.



연세대의 전신인 조선기독교대학이 1915년 처음 개교한 곳은 서울 도심에 있었던 YMCA였다. 대학 설립을 주도했던 언더우드(Horace Underwood)는 초대 교장을 맡기도 했는데, 건강 문제로 미국에 돌아가서도 기부금 마련에 애썼다. 그의 노력에 언더우드의 형, 존 언더우드(John Underwood)가 5만달러를, 찰스 스팀슨(Charles Steamson)이 2만5000달러를 기부했다. 두 사람의 기부금은 연세대 신촌캠퍼스 조성의 종잣돈이 됐다.



언더우드는 미국에서 두 가지 일을 동시에 추진했다. 하나는 당장 수업할 수 있는 임시건물을 짓는 일이었고, 다른 하나는 캠퍼스의 청사진을 마련하는 일이었다. 그 결과 최초의 학교 건물인 치원관(致遠館)이 1918년에 목재로 지어졌다. 현재 스포츠과학관과 체육관이 있는 자리로 신촌캠퍼스의 쿼드와는 상관없는 위치였다. 이 건물은 한국전쟁 때 소실됐다.

세 건물로 둘러싸인 쿼드에서 경의선까지 곧게 뻗은 백양로.

캠퍼스 종합계획(Master Plan) 수립은 당시 뉴욕에 본사를 두고 있었던 머피와 다나(Murphy&Dana) 건축사무소가 맡았다. ‘1917년 종합계획’을 보면 대학의 주요 건물이 캠퍼스 안쪽에 집중돼 있는데, 특히 대학에서 가장 기본이 되는 학관, 강의동, 도서관 등이 쿼드를 둘러싸고 있다. 그리고 그 앞으로 경기장(Athletic field)과 도로가 경의선까지 뻗어 있다. 이 계획은 현재 신촌캠퍼스의 공간구조와 거의 같다. 그래서 신촌캠퍼스의 배치 개념이 이 계획에서 시작됐음을 알 수 있다.



쿼드를 둘러싼 세 건물을 설계한 건축가도 머피와 다나 건축사무소를 이끌었던 헨리 머피(Henry Murphy)다. 그는 37세 때 아시아와 유럽을 여행하면서 동아시아 건축에 매료되어 뉴욕으로 돌아가지 않고 상하이에 지사를 차렸다. 그는 북경협화 의학원(Peking Union Medical College), 릿쿄대학(옛 St. Paul’s College) 등 동아시아의 대표적인 기독교 대학 캠퍼스 설계를 도맡았던 최고의 전문가였다. 연세대 신촌캠퍼스는 머피가 동아시아 곳곳에 심었던 ‘서양 대학 캠퍼스’의 흐름에 있다.



세 건물 모두 인근 안산에서 채굴한 운모 편암을 바탕으로, 창문과 출입구 주변에만 화강석을 썼다. 이는 당시 미국 대학 캠퍼스에서 유행했던 대학 고딕(Collegiate Gothic)에 튜더 왕조 시대의 건축 특성이 가미된 서양 건축 양식을 한국의 재료로 구현한 것이다.

세 건물 중 가장 먼저 지어진 스팀슨관은 교장실, 강당, 교수회실, 신학실 등이 있는 본관이었다. 쿼드를 둘러싼 나머지 두 건물이 지어지기 전까지 스팀슨관이 나름의 중심성을 갖추어야 했기에 가운데 돌출된 현관을 중심으로 좌우대칭을 이룬다. 하지만 튜더 고딕 양식의 낭만적 특징을 보여주는 굴뚝은 한쪽으로 치우쳐 있다.



언더우드관과 아펜젤러관은 같은 시기에 착공됐지만 규모와 공사의 난이도 때문에 아펜젤러관이 1년 앞서 준공됐다. 기초과학을 위한 이학관으로 건립된 아펜젤러관은 쿼드를 가운데 두고 스팀슨관과 마주하고 있지만 그 모습은 확연히 다르다. 중앙 집중형의 스팀슨관과 달리, 양쪽에 돌출된 부분을 두고 가운데에 단층 높이의 현관을 배치해 수평성이 강조돼 있다. 특히, ‘ㅅ’자 형태의 현관 지붕은 세 건물 중 아펜젤러관만의 고유한 특징이다.

쿼드의 중심이자 연세대학교를 상징하는 대표적인 건축물인 언더우드관은 교실, 도서관, 식당을 포함한 학관으로 지어졌다. 전체적인 형태는 스팀슨관과 유사하지만, 중심성을 강조하기 위해 가운데를 5층 높이의 탑으로 설계하고 양쪽으로 돌출된 창을 두었다. 이 탑은 백양로와 쿼드에서 강력한 시각적 구심점을 이루며, 언더우드 동상의 입체적인 배경이자 쿼드의 상징성을 완성한다.



신촌캠퍼스의 쿼드를 비롯해 학교 건물로 둘러싸인 공용 공간은 소통과 융합을 통한 학문적 발전을 지향한다. 그런데 이런 대학 캠퍼스의 이념은 코로나19 팬데믹으로 인한 고립과 이를 해결하기 위해 도입된 대규모 비대면 강의, 그리고 팬데믹 이후 등장한 AI로 흔들리고 있다. 최근 연세대와 서울대 등에서 불거진 AI를 활용한 대규모 부정행위 사건은 이러한 시대적 변화의 씁쓸한 단면이다. 쿼드가 지향했던 학문적 교류와 이를 통한 ‘학제 간 융합’이라는 담론은 AI와의 대화가 더 편한 학번, AI의 올바른 활용을 위한 가이드라인을 제시하지 못하는 학교로 인해 무색해지고 있다.

하지만 역설적으로 쿼드의 가치는 오히려 지금 더 절실하다. 기술이 인간의 지적 노동을 대체할수록 우리에게는 AI가 제공할 수 없는 인간 고유의 역량, 즉 ‘사람을 읽는 능력(People Literacy)’이 더 중요하기 때문이다. 타인을 공감하고 이를 받아들이며, 복잡한 감정의 맥락을 짚어내는 이 능력은 고립된 개인의 방이나 AI와의 대화가 아닌, 대학 캠퍼스가 지향해 온 열린 공간에서 예측할 수 없는 교류와 우연한 만남을 통해서 길러질 수 있다. AI시대 대학은 지식 전달의 장소를 넘어 이 ‘사람을 읽는 능력’을 훈련하는 최후의 공동체적 장소가 되어야 한다. 쿼드는 이를 위한 여전한 건축적 해답이다.

방승환 도시건축작가

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지