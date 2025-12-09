전남교육청 “교육·산업·지역 연계 AI인재 양성 생태계 실현” 비전 제시

전남도교육청이 9일 ‘AI·에너지 교육 밸리’를 중심으로 교육–산업–지역이 연계된 전남형 AI 인재 양성 생태계 구축 비전을 공식 발표했다. ‘AI 교육으로의 대전환’을 통해 인재를 키우고 일자리로 연결하는 선순환 구조를 만들겠다는 취지다.

김대중 전남교육감은 이날 청사 대회의실에서 열린 기자회견에서 “전남이 지역 소멸 위기를 넘어 대한민국 미래를 준비하는 중심지가 되도록, 교육·산업·지역이 함께 만드는 AI 에너지 인재 양성 생태계를 실현하겠다”고 밝혔다.

김대중 전남도교육감이 9일 청사 대회의실에서 ‘AI·에너지 교육 밸리’구축 비전을 발표하고 있다. 전남교육청 제공

전남교육청은 이를 위한 3대 핵심과제를 제시했다. 우선 전남교육청은 에너지영재고 설립을 추진하고, 2030교실 기반의 창의융합교육을 확대해 AI·수학·과학·데이터 분야에 특화된 인재를 양성한다는 계획이다.

한국에너지공대·GIST·전남대 등 지역 대학으로 이어지는 ‘AI–에너지 인재 사다리’를 구축해 고교→대학→산업으로 자연스럽게 연결되는 구조를 만들겠다고 방침이다.

또 AI 산업 확장에 대비해 전기·냉각·정밀제조·모빌리티·반도체·클라우드 등 분야별 직업계고 재편과 마이스터고 육성을 추진한다. 지역 전문대·폴리텍대·산업체와의 연계를 통해 현장실습–취업으로 이어지는 실질적 고용 경로를 강화하고, 전남을 AI 산업 기술인력의 거점으로 만든다는 구상이다.

전남교육청은 글로벌 기업의 지역 이전 조건으로 꼽히는 ‘정주 여건–교육환경’ 개선 필요성을 강조하며, IB교육을 초·중·고 연계 구조로 확대한다. 또 외국인 학생과 전학생을 지원할 (가칭)다문화통합지원서비스센터를 설립해 정착·교육·진로지원을 통합 제공할 방침이다.

기존 교육발전특구 모델을 연계해 지역 특성별 미래교육 전략도 제시했다. 서부권은 AI·신재생에너지, 중부권은 인공태양·모빌리티, 동부권은 우주항공·AI 문화콘텐츠 중심으로 지역 산업과 교육이 정교하게 연결되도록 한다는 계획이다.

김 교육감은 “전남은 AI 데이터센터, 국가 AI 컴퓨팅센터, 인공태양 연구시설 유치 등으로 동북아 AI 에너지 밸리로 부상하고 있다”며 “전남교육이 이 기회를 실질적인 성과로 이어가겠다”고 강조했다.

