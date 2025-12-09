'인맥이 이정도야?' 박보검, 동반 출연有 여배우들과 시상식서 친분 인증

‘AAA’시상식에서 박보검과 만난 혜리, 김유정, 아이유. 박보검 SNS

박보검이 함께 작품에 출연한 김유정, 혜리, 아이유와 시상식에서 찍은 사진을 공개해 친분을 인증했다.

지난 8일 그는 ‘Asia Artist Award(AAA)’ 시상식에서 동료 연예인들과 찍은 사진을 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 게재했다. 그중 드라마에 같이 출연했던 여배우들의 사진도 포함됐다.

게시글에는 ‘달빛이 흐르던 가오슝의 밤, 함께 웃으며 응답했던 모든 순간이 참 즐거웠습니다’며 ‘좋은 추억을 선물해 주셔서 고맙습니다. 올 한 해, 모두 폭싹 속았수다!’고 센스있게 동반 출연했던 드라마 제목을 넣었다.

박보검은 혜리와 2015년 tvN ‘응답하라 1988’에서, 김유정과 2016년 KBS2 ‘구르미 그린 달빛’에서, 아이유와 2025년 넷플릭스 ‘폭싹 속았수다’에서 상대역으로 열연했다.

이들이 만난 ‘Asia Artist Award(AAA)’ 시상식은 한류를 이끄는 배우와 가수들이 모이는 시상식이다. 지난 6일 가오슝에서 개최됐으며 이날 박보검은 남우주연상을 포함해 5관왕을 차지했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지