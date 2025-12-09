푸라닭 치킨, ‘한국프랜차이즈산업발전 유공’ 농림축산식품부장관 표창 수상

푸라닭 치킨이 지난 5일 ‘제26회 2025 한국프랜차이즈산업발전 유공’ 시상식에서 ‘농림축산식품부장관 표창’을 수상하며 8년 연속 수상을 기록했다.
한국프랜차이즈산업협회와 산업통상자원부가 주최하는 ‘한국프랜차이즈산업발전 유공’은 국내 프랜차이즈 산업의 발전에 기여하고, 윤리 경영 및 상생 협력을 실천한 우수 기업과 가맹점을 발굴해 포상하는 업계 최고 권위의 시상식이다.
푸라닭 치킨은 차별화된 ‘오븐-후라이드’ 조리법과 제품력으로 외식 산업의 질적 성장을 이끈 점, 가맹점과의 동반 성장을 위한 상생 정책을 지속한 점, 프랜차이즈산업의 고용 창출과 투자 촉진 등 국가 경제발전에 기여한 공로 등을 높이 평가받았다.
기업의 사회적 책임을 다하는 ‘나눔 경영’ 실천도 주요 공적이다. 푸라닭 치킨 운영사 ㈜아이더스에프앤비는 (재)강서구장학회에 장학기금을 정기 후원하며 지역 인재 양성에 힘써왔다. 지난 7월에는 출산 장려와 일·가정 양립을 위한 다양한 복지 제도를 인정받아 ‘제14회 인구의 날’ 유공 보건복지부 장관 표창을 수상하는 등 모범적인 경영 활동을 이어오고 있다.
푸라닭 치킨 관계자는 “앞으로도 ‘치킨, 요리가 되다’라는 슬로건에 걸맞은 차별화된 미식 경험을 제공하고, 가맹점주 그리고 지역사회와 동반 성장하는 진정성 있는 브랜드가 되겠다”고 말했다.
