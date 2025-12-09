“수원 군 공항 이전도 국가사업으로”…수원시장·국회의원, 국방부 장관 면담

이재준 수원특례시장과 지역 국회의원들이 안규백 국방부 장관과 면담해 수원 군 공항 이전의 국가 전략 사업화를 건의했다. 호남과 영남에서 수십조원이 소요되는 군 공항 이전을 국가 책임으로 돌려야 한다는 목소리가 높아지는 가운데 전투비행장을 품고 살아온 수원지역에서도 같은 여론이 고조된 데 따른 것이다.

9일 수원시에 따르면 이 시장은 전날 김승원(수원갑)·백혜련(수원을)·김영진(수원병)·김준혁(수원정)·염태영(수원무) 의원과 함께 국방부를 방문해 국방부 장관과 면담하고 건의문을 전달했다.

이재준 수원시장과 지역구 국회의원들이 8일 안규백 국방부장관을 만나 수원 군 공항 이전 건의문을 전달하고 있다. 수원시 제공

건의문에는 국방부 주관 ‘군 공항 이전 태스크포스’ 구성 및 운영 지원, 국무총리실 산하 ‘갈등조정 협의체’ 구성 및 운영 지원, 종전 부지 내 국가 첨단전략산업 단지 조성 지원 등의 내용이 담겼다.

이 시장은 “수원 군 공항 이전은 현 정부의 국정과제이자 시민의 안전, 우리나라 국방과 국토균형발전이 얽혀있는 중차대한 국책사업”이라며 “국방부가 이전 후보지 선정과 이전 사업 추진에 속도를 내달라”고 말했다.

김 의원 등도 수원 군 공항 이전은 국가 차원의 전략 사업으로 추진돼야 한다는 뜻을 전했다.

안 장관은 “답보 상태인 수원 군 공항 이전 사업의 계기를 마련하기 위해 수원시와 화성시를 방문해 적극적으로 의견을 수렴하겠다”고 답했다.

한편 화성지역 시민단체인 ‘수원전투비행장 화성이전 반대 범시민대책위원회’는 전날 국방부 앞에서 1인 릴레이 시위를 벌이며 군 공항 이전에 반대 의사를 표명했다. 해당 단체는 앞서 수원 군 공항 예비이전 후보지로 화성시 화옹지구가 거론되면서 활동을 시작했다.

이상환 범대위 위원장은 “화성시 동의 없이 수원 군 공항 이전 건의서를 단독으로 제출한 수원시와 이에 화답하듯 화성시 동의 없이 예비이전 후보지로 화옹지구를 일방적으로 선정했던 국방부의 과오가 되풀이될까 우려스럽다”고 지적했다.

