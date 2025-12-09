“대입 정시 1대1 진학지도 신청하세요”

서울 강서구가 2026학년도 대학 정시모집을 앞두고 관내 고등학교 3학년과 재수생, 학부모를 대상으로 일대일 진학 컨설팅을 제공한다.



강서구는 이달 20∼21일 이틀간 강서평생학습관 2층 강당에서 72명을 대상으로 ‘1대1 맞춤형 대입 진학 컨설팅’을 운영한다고 8일 밝혔다.



서울시교육청 대학진학지도지원단 소속 현직 교사 6명이 참여해 수험생의 학업 성향과 진로 목표를 분석하고 개인별 입시전략을 제시한다. 상담은 총 6회에 걸쳐 운영되며 1인당 40분씩 진행된다. 수능 성적표와 진학 희망 자료 등을 토대로 학생별 강점과 지원 가능 대학 및 학과를 분석해 최적의 입시전략을 안내한다. 참여 신청은 9일 강서구청 누리집 통합예약시스템을 통해 선착순 접수한다.



구는 올해 상반기 수시 대비 입시 프로그램을 운영하며 얻은 경험을 반영해 컨설팅의 전문성과 실효성을 강화했다고 설명했다. 상반기 프로그램의 만족도는 97%, 일대일 컨설팅 만족도는 99%였다고 구는 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지