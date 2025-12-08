[사설] 쿠팡 사후 대응도 안일·부실, 소비자 우롱 엄벌하라

쿠팡·SKT, 개인정보배상보험 법정 최소금액만 가입 (서울=연합뉴스) 김인철 기자 = 쿠팡과 SK텔레콤 등 대규모 고객 계정 유출 사고를 낸 기업 대부분이 피해자를 구제하는 '개인정보유출 배상보험'을 법정 최소 금액으로만 가입해 온 것으로 나타난 8일 서울 시내의 한 쿠팡 물류센터의 배송차량 모습. 2025.12.8 yatoya@yna.co.kr/2025-12-08 14:30:04/ <저작권자 ⓒ 1980-2025 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

3370만명의 개인정보가 빠져나간 쿠팡의 몰염치한 행태가 점입가경이다. 쿠팡은 그제 개인정보 ‘유출’이란 표현을 담은 안내문을 공지했다. 첫 안내문에서 적시한 ‘노출’을 당국의 정정 요구에 마지못해 17일 만에 정정한 것인데 늑장대처라는 비판을 피하기 어렵다. 그런데 안내문 링크를 공유하면 사과가 아닌 ‘쿠팡 관련 혜택과 특가’라는 홍보문구가 뜬다니 어이가 없다. 이쯤 되면 쿠팡 측이 배짱영업도 모자라 소비자를 우롱하려 작정한 것인지 묻지 않을 수 없다.



쿠팡 측은 2차 피해 우려가 커지는데도 방지대책이나 지침 없이 “새로운 유출 사고는 없다”고 강변한다. 경찰에는 쿠팡 사태를 악용한 신종 피싱·스미싱 사기 제보가 하루 20∼30건씩 빗발친다고 한다. 쿠팡의 실질적 오너인 김범석 쿠팡 Inc 의장은 아직도 입을 다문 채 아무런 소비자 구제나 피해 보상도 내놓지 않고 있다. 쿠팡은 개인정보 유출 손해배상책임보험에 최소가입 한도인 10억원만 가입했다니 기가 찬다. 오죽하면 ‘뻔쿠’(뻔뻔한 쿠팡)라는 비아냥까지 등장할까. 쿠팡 가입자가 나흘 새 180만명 이상 줄어들며 ‘탈팡’(쿠팡이탈)이 확산일로다. 국내에서 집단소송참여자가 이미 60만명을 넘어섰고 미국에서도 쿠팡 본사를 상대로 징벌적 손해배상이 추진되고 있다. 자업자득이다.



이 와중에 국내 1위 가상자산거래소 업비트에서 지난달 27일 해킹으로 코인 1040억개(피해액 445억원)가 털리는 사고가 발생했다. 회사 측은 사고 발생 6시간 뒤에야 신고했는데 이날 열린 업비트 운영사인 두나무와 네이버파이낸셜 합병 행사까지 신고를 늦춘 게 아니냐는 의혹이 불거진다. 지난 2일에는 LG유플러스의 인공지능(AI) 서비스 ‘익시오’에서 고객 통화 내용이 다른 고객에게 유출되는 일까지 벌어졌다. 언제까지 기업의 개인정보 유출 사고에 소비자와 시민들이 시달려야 하는지 한숨이 절로 난다.



개인정보 유출 사고는 보안 투자와 내부 통제에 소홀한 기업의 책임이 크다. 기업들은 피해 보상과 재발방지책, 진정성 있는 사과 등 책임 있는 모습을 보여야 한다. 정부의 부실관리·감독책임도 가볍지 않다. 기업의 보안 실패는 사회 전반의 혼란으로 이어질 수 있다. 더는 자고 나면 터지는 해킹과 정보유출 사태를 방치해서는 안 될 일이다. 정부는 기업의 보안 실패에 상응하는 책임을 엄중히 묻고 실효성 있는 피해 보상 및 구제 제도 개선책을 서둘러 마련해야 할 것이다.

