공항철도, 8년 연속 가족친화기업 인증

공항철도㈜가 성평등가족부 주관 가족친화기업 8년 연속 인증과 함께 지자체 우수기업의 영예를 동시 안았다. 8일 공항철도에 따르면 가족친화 인증은 관련 제도를 모범적으로 운영하는 기업에 부여된다.

‘가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률’에 근거한 것으로 2017년 처음 포함된 후 다시 재인증이 이뤄졌다. 공항철도는 인천시의 ‘2025년 가족친화인증 우수기업’으로도 선정됐다.

공항철도는 법정 요건을 넘어선 모성보호 제도 확대, 임직원의 일·가정 양립에 관한 다양한 프로그램을 도입 중이다. 특히 임신기 근로시간 단축과 배우자 출산휴가, 유연근무제(시차출퇴근·재택근무) 등 실질적인 제도에 더해 가족 초청행사 및 휴양시설 제공에도 나서고 있다.

박대수 공항철도 사장은 “직원들이 가족친화제도의 정착을 위해 함께 노력한 결과”라며 “앞으로도 임신·출산·육아에 도움될 수 있는 근무 및 복지제도를 적극 운영해 가족친화적 문화를 더욱 강화하겠다”고 말했다.

