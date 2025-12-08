박나래, 결국 방송활동 중단

박나래. JDB엔터테인먼트

최근 ‘갑질 및 불법 의료행위’ 의혹에 휩싸인 개그맨 박나래가 결국 모든 것이 완전히 해결되기 전까지 방송활동을 중단하겠다고 선언했다.

박나래는 8일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 입장문을 게재했다. 그는 “지난 11월 초 가족처럼 지냈던 매니저 두분이 갑작스레 퇴사를 했고, 최근까지 당사자들과 얘기할 기회가 없어 서로 오해가 쌓이게 됐다”며 “여러 분들의 도움으로 전 매니저와 대면했고 오해와 불신을 풀 수 있었다”고 상황을 설명했다.

박나래 입장 전문.

이어 “여전히 모든 것이 제 불찰이라고 생각해 깊이 반성하고 있다”며 “저는 웃음과 즐거움을 드리는 것이 직업이라 더 이상 민폐를 끼칠 수 없다”고 방송 활동을 중단한 배경을 밝혔다.

그는 “그동안 저를 믿고 응원해주신 여러분들께 다시 한번 머리 숙여 깊이 사과드립니다”라고 마무리했다.

박나래는 ‘나혼자산다’, ‘놀라운토요일-도레미 마켓’, ‘구해줘! 홈즈’ 등에 출연해오다 최근 전 매니저의 직장 내 괴롭힘 및 갑질 폭로와 불법 의료행위 의혹이 불거졌다.

