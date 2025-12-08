[속보] 220명 피해 본 KT 무단 소액결제…‘윗선’ 중국인 신원 파악돼

KT 무단 소액결제 사건을 수사해 온 경찰이 해당 범행을 지휘한 인물로 중국에 있는 한 중국인의 신원을 특정해 인터폴에 적색수배를 요청했다.

서울 서초구 KT 방배사옥 모습. 뉴시스

경기남부경찰청 사이버수사과는 이 사건 ‘윗선’으로 지목돼 온 중국동포 A씨의 신원을 파악해 국제형사경찰기구(인터폴)에 적색수배(체포영장 발부 피의자에게 내리는 국제수배)를 요청했다고 8일 밝혔다.

A씨는 지난 8~9월 수도권 특정 지역 아파트에 사는 KT 이용자들의 휴대전화를 해킹해 소액결제 피해를 일으킨 사건의 주범으로 의심받는다.

그는 중국동포 B(48)씨에게 차량에 불법 기지국 장비를 싣고 이들 아파트 주변을 돌아다니라고 지시한 뒤 불상의 방법으로 해당 지역 KT 이용자들의 휴대전화를 해킹해 모바일 상품권 구매, 교통카드 충전 등 소액결제를 한 혐의를 받고 있다.

현재까지 파악된 피해 규모는 피해자 220명에 피해금 1억4000여만원에 달한다.

지난 9월 16일 경찰에 붙잡힌 B씨는 “중국에 있는 A씨의 지시를 받고 500만원을 받는 대가로 범행했다”고 주장했다.

경찰은 B씨의 진술 및 수집해 온 여러 증거를 종합해 A씨의 신원을 파악했다. 이어 A씨가 중국에 있는 것으로 보고 인터폴에 적색수배를 요청했다.

경찰 관계자는 “이미 10월 초 A씨의 신원을 특정했으나 수사를 위해 보안 유지를 할 필요가 있어서 최근까지 관련 내용을 언론에 알리지 않았다”고 말했다.

다만 A씨가 중국에 있는 중국인인 점을 고려하면 검거 자체가 쉽지 않아 보인다. 중국 공안부가 우리 경찰의 협조 요청으로 자국민을 체포해 넘겨주길 기대해야 하는데 가능성이 크지 않다.

만약 A씨를 검거해 국내로 송환한다고 해도 그가 주범이 아니라면 범행의 전모를 밝히기까지는 상당한 시간이 걸릴 수밖에 없다.

또 범행 수법 등으로 볼 때 A씨 외에도 또 다른 공범이 있거나 A씨 역시 조직화·체계화한 범죄 집단에 속한 하부 조직원에 불과해 상부의 지휘에 따라 움직였을 가능성이 있는 상황이다.

경찰은 KT 무단 소액결제 사건 수사 착수 이후 지금까지 총 13명을 검거해 5명을 구속했다.

유형별로는 불법 기지국 장비 운용 4명(B씨 포함 3명 구속), 소액결제 등 자금세탁 3명(2명 구속), 대포폰 제공 5명, 범행계좌관련 1명 등이다. 이들은 대부분 한국인이며, B씨를 비롯한 일부는 중국 국적의 중국동포이다.

경찰 관계자는 “불법 기지국 장비는 부품 조달부터 전달·수령, 운용까지 각각 서로 다른 피의자가 했는데 이들의 상선(윗선)이 모두 같은 사람인지는 파악되지 않았다”며 “추가 공범에 대한 수사가 더 필요하다”고 밝혔다.

아울러 “불법 기지국 장비에 대한 분석을 진행 중이며 모든 검증을 마치고 자료를 종합해 결과를 판단할 것”이라고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지