예탁원, 내부망 AI 포털 ‘아이웍스’ 가동…법무·코딩비서 역할한다

한국예탁결제원이 8일 내부망에서 활용 가능한 생성형 인공지능(AI) 포털 ‘아이웍스(AIWorks)’ 서비스를 정식 개시했다고 밝혔다.

이번 서비스 도입은 지난 6월 금융 유관기관으로는 처음으로 금융위원회로부터 ‘혁신금융서비스’로 지정된 데 따른 후속 조치다. 예탁결제원은 클라우드 이용 절차와 금융보안원의 보안 대책 이행 현장 심사를 거쳐 시스템 구축을 완료했다.

사진=한국예탁결제원 제공

아이웍스는 임직원을 대상으로 ‘AI 법무비서’와 ‘코딩 어시스턴트’ 등 특화된 시범 서비스를 제공한다. 검색증강생성(RAG) 기법을 적용해 예탁결제원 내부 규정과 정보를 바탕으로 정확한 질의·응답이 가능한 것이 특징이다. 이 밖에도 보고서 및 메일 초안 작성, 번역, 요약 등 일반적인 AI 기능을 탑재해 업무 효율성을 높였다.

금융권의 핵심 과제인 데이터 보안성 확보에도 만전을 기했다. 예탁결제원은 데이터의 해외 이전을 원천 차단하기 위해 모든 데이터를 국내에 위치한 클라우드 내 전용 환경에서 처리하도록 구성했다.

또한 내부망과 클라우드 서비스 제공자 간 인터넷 연결을 차단한 안전한 통신 방식을 적용했으며, 개인정보 등 민감 정보 식별·차단 기술과 악성코드 탐지 솔루션을 도입해 정보 유출 가능성을 최소화했다.

예탁결제원 관계자는 “임직원의 업무 생산성 향상과 경쟁력 강화는 물론 예탁결제원 이용 고객에게도 간접적인 편익을 제공할 것으로 기대한다”고 말했다. 예탁결제원은 올해 수립한 ‘AI 3단계 로드맵’에 따라 2028년까지 AI 생태계를 단계적으로 확장해 나갈 계획이다.

