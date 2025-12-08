BBQ, 유럽 시장 확대 나선다…스페인에 헤드쿼터 설립

윤홍근 제너시스BBQ 그룹 회장(사진 오른쪽에서 네 번째)와 토마스 BLT F&B 그룹 대표이사(〃세 번째) 등 양사 주요 관계자가 제너시스BBQ 그룹 사옥에서 열린 유럽 진출 출정식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 제너시스BBQ 그룹 제공

제너시스BBQ 그룹은 글로벌 기업 BLT F&B 그룹과 합작 형태의 ‘유럽 헤드쿼터(Headquarter)’를 스페인에 설립한다고 8일 밝혔다.

회사는 최근 서울 송파구 사옥에서 출정식을 열고 BLT F&B 그룹과 유럽 사업을 본격 확대하기로 했다.

BLT F&B 그룹은 스페인 언어권 중심으로 금융·외식에 중심을 두고, 미주에서도 도미노피자 등을 운영하는 글로벌 기업이다.

글로벌 미식 산업의 중심이자 세계 최대 관광 시장인 유럽은 ‘K-푸드’ 세계화 완성을 위해 반드시 검증받아야 하는 무대라는 의미도 있다.

BBQ는 헤드쿼터 설립으로 원·부재료 생산기지, 물류창고 등 유럽 통합물류망을 구축하고, 향후 영국과 프랑스 등 유럽 주요 국가에 플래그십 매장도 열 계획이다.

BBQ의 움직임은 향후 마스터프랜차이즈 계약·플래그십 매장 운영·제품 현지화 등에서 속도를 끌어올릴 것으로 예상된다.

윤홍근 제너시스BBQ 그룹 회장은 “현지 맞춤형 메뉴와 선진화된 통합물류망을 기반으로 유럽 전역에서 K-치킨의 프리미엄 가치를 확산해 나가겠다”고 말했다.

