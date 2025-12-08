"마스크 꼭 챙기세요"… 수도권 중심으로 전국에 초미세먼지주의보

수도권을 중심으로 전국적으로 초미세먼지주의보가 발령됐다.
한국환경공단은 7일 오후 10시를 기해 서울·경기·충남·전북 등에 초미세먼지주의보가 발령됐다고 밝혔다.
한국환경공단에 따르면 서울 지역 1시간 평균 초미세먼지 농도는 98㎍(마이크로그램)/㎥이다. 초미세먼지주의보는 시간 평균 초미세먼지 농도가 75㎍/㎥ 이상인 상태가 2시간 지속될 때 내려진다.
경기 전역도 초미세먼지주의보가 내려졌다. 세부 지역은 경기 중부 수원·부천·화성·안산·안양·시흥·광명·군포·오산·의왕·과천과 경기 동부 성남·남양주·광주·하남·구리·양평·가평, 경기 남부 용인·평택·이천·안성·여주가 해당하며, 경기 북부는 고양·파주·의정부·김포·양주·포천·동두천·연천 8개 시·군이다. 1시간 평균 초미세먼지 농도는 경기 중부가 89㎍/㎥, 경기 동부는 83㎍/㎥, 남부 77㎍/㎥이다. 경기 북부 1시간 평균 초미세먼지 농도는 87㎍/㎥이다.
이어 한국환경공단은 8일 0시를 기해 충남 북부 천안·아산·당진 3개 시에 초미세먼지주의보가 발령했으며 같은 시간을 기해 전북 서부 군산·정읍·김제·고창·부안 5개 시·군에 초미세먼지주의보가 발령했다고 전했다. 충남 북부는 1시간 평균 초미세먼지 농도가 76㎍/㎥이며 전북 서부는 1시간 평균 농도가 78㎍/㎥이다.
공기 중에 초미세먼지나 미세먼지 농도가 높아지면 노인·어린이·호흡기질환자·심혈관질환자는 실외 활동을 자제해야 한다. 초미세먼지는 머리카락 굵기의 30분의 1 정도로 작아 호흡기에서 걸러지지 않고 허파꽈리까지 그대로 침투해 미세먼지보다 인체에 해롭다. 성인도 마스크를 착용하는 편이 좋다.
