강원연구원 ‘승진 인사’ 위법·부당 다수 적발

강원연구원 전임 원장이 측근을 승진시키고자 기습적으로 단행한 인사가 위법한 과정에서 이뤄졌다는 사실이 강원도 감사 결과 드러났다. 도 감사위원회는 관련자를 징계하는 한편 과거 승진 인사를 무효로 하고 재심의에 나설 방침이다.



도 감사위원회는 강원연구원 승진 인사 논란과 관련해 특정감사를 실시한 결과 인사 평가 과정에서 위법한 사항이 다수 확인됐다고 7일 밝혔다. 도 감사위에 따르면 강원연구원은 승진 기준과 방향을 사전에 공개해야 함에도 이를 생략하고 인사를 추진, 절차적 투명성을 확보하지 않았다. 취업규칙에 해당하는 근무성적평정 계획을 변경할 때는 직원들을 대상으로 의견을 수렴해야 하지만 이뤄지지 않았다. 모두 근로기준법 위반이다.



인사 평가 과정에도 문제가 발견됐다. 배점 기준을 지키지 않는가 하면, 실적이 있는 직원에게 0점을 부여하는 등 평가 자체가 합리적으로 이뤄지지 않았다. 이러한 사실이 외부에 알려지지 않도록 일부 인사위원을 배제하고 인사위원회를 소집했다. 인사위 소집 통지서를 누락한 정황도 드러났다. 강원연구원은 불참한 인사위원에게 인사 평가 결과를 허위로 보고했다. 도 감사위는 강원연구원이 승진 후보자 명부를 작성하는 과정에서 규정에 없는 방식으로 점수를 산정해 특정 직원이 승진가능성이 높은 상위권에 위치할 수 있도록 조작한 정황을 파악했다.



도 감사위는 강원연구원에 관련자에 대한 징계 등 신분상 조치를 요구하는 한편 당시 승진 인사를 무효로 하고 다시 심의하기로 했다. 아울러 인사·근무평가 규정을 다시 정비하고 승인과 관련한 제도를 개선하는 등 같은 일이 반복되지 않도록 점검을 강화할 방침이다.



강원연구원은 지난 8월부터 승진 인사를 두고 논란을 겪었다. 퇴임을 앞둔 원장이 자신의 측근을 승진시키고자 직제를 개편하고 기습적인 승진 인사를 단행하면서다. 강원연구원 노조는 과거 채용비위 등으로 징계를 받아 승진 대상이 아닌 사람이 발탁됐다며 강하게 반발했고 도 감사위에 특정감사를 요청했다.



이와 관련해 강원연구원 입장을 듣고자 수차례 연락을 시도했지만 닿지 않았다. 노조 관계자는 “부당 인사는 공공기관 투명성과 공정성을 심각하게 훼손하고 직원들 사기를 저하시키는 중대한 사안”이라고 말했다.

