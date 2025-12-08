태안 ‘전복 어선’ 마지막 실종자 숨진 채 발견

지난 4일 충남 태안 천리포 인근 해상에서 발생한 어선 전복 사고로 승선원 7명 중 선장 포함 4명이 사망했다.



7일 태안해양경찰서에 따르면 전날 오전 8시26분 만리포해수욕장 해변에서 마지막 실종자였던 40대 선장이 심정지 상태로 발견됐다. “만리포해수욕장 해변에 사람이 있다”는 신고를 받고 출동한 8해안감시기동대대가 현장 확인 결과 선장은 이미 사망한 상태였다.



앞서 지난 4일 오후 6시20분쯤 충남 태안해역 천리포 북서방 약 2.5㎞ 떨어진 해상에서 9.77t급 어선이 뒤집어지면서 승선원 7명이 물에 빠졌다. 승선원은 40∼50대로 모두 한국인이다. 당국은 경비함정 12척과 구조대, 해양재난구조대 등 민·관·군과 합동으로 수색에 나서 엎어진 선박 위에서 표류하던 승선원 3명을 구조했다. 이들은 저체온증을 호소했으나 생명에 지장이 없는 것으로 전해졌다.



실종된 나머지 4명은 숨진 채 발견됐다. 사고 당일 바다엔 풍랑주의보와 강풍주의보가 발효 중이었다. 태안해경 관계자는 “선원을 대상으로 사고 원인 조사에 나설 계획”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지