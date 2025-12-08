대기업 10곳 중 4곳 “내년 투자계획 못 정해”

국내 대기업의 10곳 중 4곳 이상이 내년도 투자계획을 아직 정하지 못한 것으로 나타났다.



7일 한국경제인협회(한경협)에 따르면, 지난달 19∼24일 모노리서치에 의뢰해 국내 매출액 상위 500대 기업을 조사한 결과 응답 기업 110곳 중 43.6%가 ‘내년도 투자계획을 아직 수립하지 못했다’고 답했다. ‘투자계획이 없다’고 응답한 기업도 15.5%에 달했다.

서울 남산에서 바라본 많은 기업들이 입주해 있는 서울 시내 모습. 연합뉴스

투자계획을 아직 정하지 못했다고 답한 기업들은 투자계획을 수립하지 못한 이유로 △조직개편과 인사이동(37.5%) △대내·외 리스크 영향 파악 우선(25.0%) △내년 국내·외 경제전망 불투명(18.8%) 등을 들었다.



투자계획을 수립했다고 답한 기업(40.9%) 중 절반 이상(53.4%)이 내년 투자 규모를 올해와 비슷하게 가져갈 것이라고 답했다. 올해보다 투자 규모를 줄이거나 확대할 계획인 기업 비중은 각각 33.3%와 13.3%였다.



투자 규모를 줄이거나 계획이 없다고 답한 기업들은 내년도 국내·외 경제전망이 부정적(26.9%)이라고 판단하거나 환율과 원자재가 상승 리스크(19.4%), 내수시장 위축(17.2%) 등을 투자 위협요소로 꼽았다.



반대로 투자 규모를 확대할 계획이라고 응답한 기업들은 미래산업 기회 선점·경쟁력 확보(38.9%)와 노후화된 기존 설비 교체·개선(22.2%) 등을 주요 이유로 꼽았다.



기업들은 관세 등 보호무역 확산 및 공급망 불안 심화(23.7%), 미국·중국 등 주요국 경기 둔화(22.5%), 고환율(15.2%) 등을 2026년 가장 큰 투자 위험으로 인식했다. 국내 투자 시 가장 큰 장애 요인으로는 세금 및 각종 부담금 부담(21.7%), 노동시장 규제·경직성(17.1%), 입지, 인·허가 등 투자 관련 규제(14.4%) 순으로 응답했다.



이상호 한경협 경제산업본부장은 “공급망 불안과 외환 변동성, 각종 규제 등이 투자를 위축시키는 요인”이라며 “환율 안정 노력과 함께 첨단산업에 대한 세제 지원, 규제 개선 등 투자 활력을 높이기 위한 제도적 뒷받침으로 국내 투자를 촉진할 필요가 있다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지