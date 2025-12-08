[이코노 브리핑] 박현주·서정진, 국민성장펀드 공동위원장 외

박현주·서정진, 국민성장펀드 공동위원장

금융위원회는 150조원 규모의 국민성장펀드 운용 전략과 방향을 결정할 국민성장펀드 전략위원회 공동위원장에 당연직인 이억원 금융위원장과 함께 박현주 미래에셋그룹 회장과 서정진 셀트리온 회장을 내정하고 조만간 위원회를 출범시킬 계획이라고 7일 밝혔다. 업계에서는 미래에셋을 글로벌 투자전문 그룹으로 키워낸 박 회장의 투자 역량과 바이오 벤처였던 셀트리온을 글로벌 제약 기업으로 성장시킨 서 회장의 경험이 펀드 운용에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

하나금융 ‘트래블로그’ 가입자 1000만 돌파

하나금융그룹은 해외여행 전용 상품인 ‘트래블로그’ 서비스 가입자가 1000만명을 돌파했다고 7일 밝혔다. 트래블로그는 ‘하나머니’ 앱에서 58종 통화를 무료 환전할 수 있고, 결제·이용 수수료 없이 전 세계에서 이용 가능한 서비스다. 2022년 출시된 이후 총 환전 금액은 5조4000억원을 넘겼고, 손님이 아낀 금액은 환전 수수료 1925억원 등 총 3362억원으로 집계됐다. 함영주 하나그룹 회장은 “차별화된 가치와 최고의 손님 경험으로 대한민국 5000만의 트래블로그가 될 때까지 그룹의 역량과 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

국민銀, ‘초록우산’에 환아 지원 1억원 기부

KB국민은행은 초록우산에 저소득 가정 환아를 위한 기부금 1억원을 전달했다고 7일 밝혔다. 이번 기부금은 ‘KB국민은행과 고객이 함께하는 환아지원 사업’을 통해 마련됐다. KB국민은행 고객경험 만족도 조사에 참여한 고객 수에 따라 일정 금액의 기부금을 적립하는 방식이다. KB국민은행은 2021년부터 이 캠페인을 진행해 현재까지 총 5억원을 초록우산에 기부했다.

