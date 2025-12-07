구급차가 전봇대·도로 표지판 잇달아 들이받아… 4명 병원 이송

환자를 태우고 달리던 119구급차가 전봇대와 도로 표지판을 들이받는 사고를 내는 바람에 구급차에 타고 있던 구급대원과 환자 등 4명이 병원으로 이송됐다.

7일 경남 창원소방본부에 따르면 이날 오전 8시20분 창원시 마산회원구 합성동 한 도로에서 60대 환자를 태우고 달리던 119구급차가 도로변 전봇대와 도로 표지판을 잇달아 들이받았다.

이 사고로 구급차에 타고 있던 60대 환자 A씨와 구급대원 3명이 경상을 입고, 인근 병원으로 이송됐다. 다행히 사고 현장 주변에 행인이 없어 추가 피해자는 발생하지 않았다.

사고 당시 구급대원 3명은 인근 목욕탕에서 실신한 A씨를 구급차에 태워 병원으로 이동하던 중이었다. 당시 구급차를 운전한 20대 구급대원 B씨는 음주운전은 아닌 것으로 확인됐다.

B씨는 경찰에서 “과중된 업무로 인해 전날부터 과부하가 걸렸는데, 잠시 딴생각을 하다 사고가 났다”고 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 B씨를 비롯한 구급대원 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

